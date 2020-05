CNAS anunta ca pastreaza masuri din starea de urgenta si dupa ce expira

LIVE

Institutia a precizat ca se va recomanda ca pacientii sa contacteze telefonic medicul de familie, iar acesta sa decida daca il consulta la distanta, il cheama la cabinet sau il directioneaza catre un specialist.CNAS aprecizat ca, in urma consultarilor cu specialistii din domeniul sanatatii, vor fi stabilite reglementarile necesare privind modul de acordare a serviciilor medicale, care vor face obiectul unui proiect de act normativ ce va fi supus aprobarii Executivului."Pe perioada starii de urgenta, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a transmis recomandarea ca, atunci cand apare o problema de sanatate, pacientul sa se adreseze mai intai telefonic medicului de familie, urmand ca acesta sa decida, dupa caz, daca ii acorda o consultatie la distanta, il cheama la cabinet pentru o consultatie clasica sau il directioneaza catre un medic specialist.Aceasta recomandare va ramane valabila si in perioada urmatoare, cand CNAS va promova toate reglementarile referitoare la modalitatea de acordare a serviciilor medicale ce vor intra in vigoare", a transmis CNAS."O parte din restrictiile instituite prin Ordonantele militare vor fi inlocuite cu noi reglementari, dar este necesar si un grad mai mare de responsabilitate din partea populatiei. Facem apel catre cetateni sa adopte in continuare un comportament prudent, in concordanta cu recomandarile specialistilor, pentru a preveni imbolnavirile cu COVID-19", a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS.