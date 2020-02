Colegiul Medicilor Stomatologi a inceput o ancheta in cazul copilului care a murit dupa o anestezie

Ziare.

com

CMSR subliniaza ca raspunderea disciplinara a medicului stomatolog nu exclude nici raspunderea civila, penala, administrativa sau materiala a acestuia."Facem precizarea ca, potrivit prevederilor legale, in cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, poate fi angajata exclusiv raspunderea disciplinara a membrilor sai, medicul stomatolog raspunzand disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei de medic stomatolog, a Codului deontologic al medicului stomatolog, a regulilor de buna practica profesionala, a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMSR, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei", se arata intr-un comunicat de presa al Colegiului.CMSR mentioneaza ca in activitatea comisiilor de disciplina nu intra analiza cazurilor de malpraxis si ca, pentru acestea, competenta "atribuita legal" revenind fie Comisiei de Monitorizare si Competenta profesionala pentru Cazurile de Malpraxis, care functioneaza in cadrul Directiei de Sanatate Publica, fie instantei de judecata."In numele Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, transmitem sincere condoleante familiei micului pacient care si-a pierdut viata in acest tragic incident", afirma reprezentantii Colegiului.Copilul, in varsta de 4 ani, a murit miercuri la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti.Ministerul Sanatatii a anuntat ca se fac verificari la clinica stomatologica din Pitesti, unde copilul a intrat in coma dupa o anestezie. Potrivit ministerului, la cabinetul stomatologic au fost facute interventii cu nerespectarea obiectului de activitate.Inspectorii DSP Arges au aplicat clinicii stomatologice o amenda de 20.000 de lei pentru nerespectarea obiectului de activitate inscris in autorizarea sanitara de functionare.De asemenea, inspectorii au interzis anesteziile generale (analgosedare) in toate cele cinci cabinete medicale din clinica stomatologica de la Pitesti.In acest caz a fost inceputa si o ancheta a politistilor din Pitesti, fiind deschis un dosar penal in rem pentru vatamare corporala din culpa, care intre timp a devenit ucidere din culpa.