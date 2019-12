Colegiul Medicilor sustine ca pleaca mai putini medici din tara. Rezidentiatul s-ar putea face si in spitale private

Conditii pentru rezidentiatul de anul acesta si promisiuni in perspectiva

"Statisticile par sa arate ca numarul medicilor care pleaca in ultimul an s-a redus si avem si vesti bune: avem tineri care au facut facultatea in strainatate, care au lucrat in strainatate un an de stagiatura si s-au inscris anul acesta sa dea rezidentiatul in Romania si sa faca rezidentiatul in Romania. Unul dintre acestia a studiat la Cambridge, a facut un an un stagiu intr-un prestigios spital din Marea Britanie, a ajuns acum sa dea rezidentiatul la UMF Carol Davila. Sperantele exista, faptul ca anul acesta sunt mai multe locuri nu poate sa fie decat un lucru bun", a spus dr. Catalina Poiana.Intrebata daca majorarile salariale au contribuit la deciziile celor care au ramas in tara, presedintele Colegiului Medicilor din Bucuresti a spus ca acest lucru reprezinta un element, dar ca nu este singurul."Intr-adevar, majorarile salariale reprezinta un lucru bun si ceva firesc, dar cred ca nu este singurul element care poate sa tina un medic in tara", spune dr. Poiana.Potrivit acesteia, in urma unui chestionar al CM Bucuresti aplicat medicilor din zona Bucurestiului, s-a concluzionat capentru ca nu exista vreo alta profesie in care sa inveti 6 ani in facultate, sa faci un rezidentiat de 5 ani, deci practic sa ai 10 - 11 - 12 ani de pregatire.", potrivit dr. Poiana.Cu aceeasi ocazie, a sustinerii examenului de rezidentiat, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, dr. Horatiu Moldovan, a declarat ca toti candidatii la examenul de rezidentiat care obtin punctaj de 60% se pot specializa. Rectorul UMF crede ca peste 1.000 de locuri in plus vor putea fi ocupate de medici."Suntem preocupati de a dezvolta resursa umana atat de importanta in sectorul sanitar, ne bazam pe tinerele generatii care, in mod firesc, trebuie sa le inlocuiasca pe cele mai vechi. Intentia si propunerea noastra care se va concretiza este de a gasi pentru toti cei care au peste 60% din punctaj o pozitie astfel incat sa se poata specializa, sa se poata instrui in specialitatile respective", a spus dr. Horatiu Moldovan.El este de parere si ca rezidentiatul in spitale private este o varianta de luat in seama, care se afla in atentia Ministerului Sanatatii, atata timp cat aceste centre beneficiaza de baza tehnologica avansata."Este o varianta, deoarece spitalele private au baza tehnologica foarte avansata pentru momentul actual. Sa nu uitam faptul ca in aceste spitale, in multe dintre ele, lucreaza si cadre universitare cu foarte multa experienta si abilitate, care au chiar calitatea de conducatori de doctorat, deci au si abilitatea universitar-academica de a coordona aceste specializari", a spus secretarul de stat.Intrebat, in continuare, cand se va putea realiza rezidentiatul in spitale private, dr. Moldovan a raspuns ca "este o problema tehnica, pe care urmeaza sa o avem in discutie".