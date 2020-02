Averea si controversele din viata lui Beuran: Medicul lui Iliescu, ministrul lui Nastase, demis pentru plagiat si prins cu spaga

Scadalul plagiatelor

Fuga lui Hayssam, tentativa de sinucidere a lui Nastase

Venituri de 6.000 de euro pe luna

Ziare.

com

In varsta de 66 de ani, Beuran lucreaza la Spitalul Floreasca din 1984. El a intrat in lumina reflectoarelor in urma cu 20 de ani, cand a devenit medicul lui Ion Iliescu in campania prezidentiala din anul 2000 si a fost numit apoi consilier prezidential.De la Palatul Cotroceni a facut pasul spre Palatul Victoria, devenind in 2003 al 13-lea ministru al Sanatatii, in Guvernul condus de Adrian Nastase.Recent, Beuran avea sa nege ca a fost vreodata membru PSD, sustinand ca doar a ocupat functii oferite de social-democrati."Intotdeauna am fost un om de stanga, pentru ca a da asistenta, a ingriji oameni, a fi langa el este o pozitie sociala. Pentru aceasta, am fost intotdeauna asimilat, fiind nemembru de partid ca si ministru, dar eram intr-un guvern al PSD", a declarat medicul la finalul lui 2019.In fruntea Ministerului Sanatatii nu a stat decat pentru 4 luni, fiind fortat sa demisioneze dupa ce o comisie numita de Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" a ajuns la concluzia ca Beuran a plagiat doua carti publicate in 1997 si 1999 - "Ghidul medicului de garda" si "Ghidul de urgente in medicina interna" -, acestea fiind, de fapt, traduceri in romana ale unor carti publicate in SUA si Franta.In urma acestui scandal, pe langa functia de ministru, el a fost concediat si de la UMF, insa a castigat ulterior in instanta dreptul de a fi reincadrat, dupa ce titlul de conferentiar universitar i-a fost validat de ministrul Educatiei de la acea vreme.Ulterior, in 2005, discutia despre plagiat a ajuns din nou in atentia publica, atunci cand Beuran si-a depus dosarul pentru a primi titlul de profesor universitar."Mi-am depus dosarul pentru titlul de profesor universitar, intrucat a existat aceasta oportunitate, respectiv un post liber pentru specialitatea chirurgie la Spitalul de Urgenta Floreasca. Am respectat etapele prevazute de lege. Sunt conferentiar universitar si puteam opta pentru acest titlu. Dosarul meu a fost avizat de peste 200 de specialisti si nu cred ca exista cineva care sa avizeze un dosar ilegal, mai ales dupa scandalul de anul trecut, chiar daca instanta si Ministerul Educatiei s-au pronuntat in favoarea mea", declara Beuran la acea vreme.Tot despre plagiatele sale s-a vorbit si in 2018, cand ministrul Educatiei de la acea vreme din Guvernul Dancila, Valentin Popa, l-a propus pe Beuran in conducerea CNADTCU. Beuran a amenintat atunci presa ca "daca se va continua cu aceasta campanie denigratoare" va da in judecata publicatiile, "cerand daune morale proportionale cu statutul profesional de care ma bucur dupa atatea decenii de munca puse in slujba sistemului sanitar universitar".Controverse au iesit la iveala si pe parcursul carierei sale medicale, de-a langul timpului tratand numeroase persoane publice.De exemplu, la inceputul lui 2006 l-a operat la Spitalul Penitenciarului Rahova pe Omar Hayssam, anchetat la acea vreme pentru rapirea in Irak a jurnalistilor romani Ovidiu Ohanesian, Sorin Miscoci si Marie Jeanne Ion. La cateva luni dupa operatie, Hayssam a cerut sa fie eliberat din arest pe motiv ca starea de sanatate ii este foarte grava si trebuie sa fie transferat la un alt spital. Acest lucru nu s-a mai intamplat, pentru ca, la scurt timp de la eliberare, el a fugit din tara.Chestionat la acea vreme despre fuga lui Hayssam, Mircea Beuran spunea ca faptul ca sirianul "este viu reprezinta o dovada ca medicina romaneasca este foarte buna".Tot Beuran a fost chemat si la patul lui Adrian Nastase dupa ce fostul premier a fost adus la Spitalul Floreasca atunci cand a incercat sa se sinucida dupa ce a fost condamnat definitiv la inchisoare. El a negat insa ca ar fi avut vreo implicare directa in tratament, invocand un protocol intern ce ar fi presupus ca si el sa fie chemat de urgenta cand la spital ajunge un pacient VIP.In urma cu cativa ani, Beuran s-a aflat si printre cei 4 medici acuzati de malpraxis de familia Ancai Petrescu, arhitecta Casei Poporului. Fiind tratata in urma unui accident de masina in care a fost implicata in 2011, a murit dupa ce a contractat o infectie intr-unul dintre spitalele in care a fost internata - Timisoara si Floreasca.In apararea sa in fata instantei, Beuran a spus ca Anca Petrescu "a avut permanent un comportament neadecvat, refuzand investigatii, recomandari medicale, respectarea unor norme de igiena".Beuran este anchetat si de politistii de la Serviciul Omoruri, in cazul femeii care a murit la finalul anului trecut, dupa ce a fost incendiata pe masa de operatie, la Floreasca. O ancheta a Corpului de Control al Ministerului Sanatatii a scos la iveala nereguli grave, "ce tin de abecedarul chirurgiei", dupa cum s-a exprimat ministrul Victor Costache.Beuran a fost demis de la sefia Sectiei de Chirurgie de conducerea Spitalului Floreasca, iar ministrul Victor Costache a anuntat ca l-a demis si de la sefia Comisiei de Chirurgie Generala din cadrul MS. El a dat apoi explicatii in fata politistilor de la Omoruri, ancheta fiind inca in curs.Mircea Beuran are pe luna venituri de peste 6.000 de euro, aproximativ 3.500 de euro castigand doar de la unitatea medicala. El este si profesor universitar si membru al Academiei de Stiinte Medicale.Beuran locuieste in Ciolpani, intr-o casa de 364 m2, cumparata in 1996 impreuna cu sotia sa. El mai detine tot in Ciolpani doua terenuri de 858,60 m2, respectv 700 m2. Are doua masini, un Audi A6 cumparat in 2015 si o Skoda Octavia luata in 2016, potrivit celei mai recente declaratii de avere depuse la UMF Carol Davila, din mai 2019 In ce priveste veniturile, la Spitalul Floreasca, Beuran a avut in 2018 un salariu de 198.394 lei, ceea ce inseamna 16.532 de lei/luna (aprox. 3.500 de euro). El preda si la UMF Carol Davila, iar de acolo a incasat lunar 10.930 de lei, adica in jur de 2.300 de euro pe luna.Venituri mai modeste ii intra de la Academia de Stiinte, de unde primeste o renta viagera de 1.606 de lei/luna, putin sub 350 de euro.Sotia sa are venituri din patru surse, dintre care una este tot UMF Carol Davila. In total, ea castiga pe an 18.192,75 de lei, aproximativ 3.870 de euro.Beuran detine si "obiecte de arta si cult" pe care le-a colectionat din 1980 pana in prezent in valore de 70.000 de euro.In banca avea anul trecut in mai, la momentul completarii declaratiei de avere, 100.695,14 lei si doua conturi in euro, unul cu 178,51 de euro si altul cu 3.681,27 euro. Are si o asigurare la BRD de 200.001 euro.La categoria "cadouri, servicii avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, a carora valoare individuala depaseste 500 de euro", Beuran a completat cu "nu este cazul".