Copilul mort dupa o anestezie la dentist: Cum si-a sters clinica de pe site "beneficiile analgosedarii"

Este vorba despre cabinetul stomatologic pediatric TeddyCare din Pitesti.Un cititor Ziare.com ne-a semnalat faptul ca site-ul oficial al clinicii avea si o pagina care promova analgosedarea, care presupune injectarea intravenoasa a unui amestec de substante analgezice si sedative.Aceasta era numita "Analgosedare. Recomandari si beneficii", insa a disparut de pe site, dupa ce cazul copilului intrat in coma a fost relatat de presa."Prin comunicatul initial dat presei, clinica TeddyCare sustine ca avea autorizatie pentru anestezii, cu toate acestea au sters de pe site-ul TeddyCare pagina care promova recomandarile si beneficiile analgosedarii.Google a pastrat o copie in cache cu pagina originala (inainte de a fi stearsa). Daca intr-adevar aveau autorizatie, de ce s-au grabit sa stearga pagina despre analgosedare? La fel au procedat si la clinica Medical Tours (au sters pagina), dar se gaseste in Google Cache", ne-a semnalat un cititor un cititor.Pagina poate fi accesata aici , in Google Cache.Acum, daca intri pe site-ul cabinetului stomatologic, nu se mai gaseste nicio pagina despre analgosedare. Nu este de ajutor nici functia de search, care nu da niciun rezultat.Acelasi lucru este valabil si pentru clinia Medical Tours, care ar fi detinuta de acelasi patron: Razvan Savu.Aici este pagina despre analgosedare de pe site-ul Medical Tours, care a fost stearsa, dupa cum se poate vedea aici "Va rog sa observati cum promovau analgo-sedarea, cat de benefica si lipsita de riscuri era aceasta conform marketing-ului dumnealor.Vreau sa mentionez ca pe pagina acestora de Facebook a fost adusa la cunostinta aceasta informatie cu paginile despre analgo-sedare sterse si cei de la TeddyCare au sters rapid comentariul si au blocat accesul celui care a scris despre acest lucru.Mie mi se pare ca e o timida incercare de musamalizare. Ar fi util sa scrieti un articol cu aceste noi informatii, altfel cei de la clinica vor incerca sa stearga aceste urme", ne-a mai precizat cititorul Ziare.com pe adresa redactiei.Precizam ca pe site-ul TeddyCare a putut fi confirmata informatia ca medicul dentist Razvan Savu este fondatorul clinicii stomatologice pentru copii si adolescenti Teddy Care.In schimb, pe site-ul Medical Tours, se arata ca el este manager medical al clinicii.Amintim ca saptamana trecuta un copil de 4 ani a ajuns in coma la spital , dupa ce a fost anesteziat la stomatologie. Micutul a murit doua zile mai tarziu, la Spitalul "Grigore Alexandrescu", dupa un stop cardio-respirator.Mentionam ca Directia de Sanatate Publica (DSP) Arges a facut verificari in acest caz, iar TeddyCare a fost amendata cu 20.000 de lei pentru ca nu avea voie sa faca anestezie generala, pentru care ar fi avut nevoie de sectie de anestezie si terapie intensiva."Clinica stomatologica are autorizatie sanitara de functionare (ASF) eliberata de DSP Arges cu nr.170 din 28.07.2016 pentru obiectul de activitate consultatii si tratamente in specialitatile medicina dentara si ortodontie. Din ASF nu reiese ca acest cabinet ar avea in structura de functionare o sectie de ATI.Inspectorii DSP Arges au aplicat clinicii stomatologice o sanctiune in valoare de 20.000 lei pentru nerespectarea obiectului de activitate inscris in Autorizatia Sanitara de Functionare. (HG 857/2011, art.3, lit. e)", transmitea saptamana trecuta Ministerul Sanatatii.