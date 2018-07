Cum putem identifica cea mai buna firma de traduceri medicale?

Sa aiba medici care efectueaza (sau cel putin revizuiesc) traducerile;

Sa aiba experienta indelungata in domeniu;

Sa aiba un portofoliu de clienti in domeniu;

Sa poata efectua o traducere test daca clientul cere acest lucru.

Sa aiba competente lingvistice, sa cunoasca regulile gramaticale de formare a cuvintelor, regulile de scriere si pronuntie, regulile de structurare a propozitiilor;

Sa aiba capacitatea de a intelege enunturile si de a percepe sensul lor real;

Sa cunoasca anumite strategii de comunicare;

Sa aiba talentul de a combina sensul cuvintelor, in scopul de a obtine teste scrise coerent si literar.

Studii clinice, rapoarte medicale, pagini web, articole stiintifice;

Prospecte de medicamente, specificatii de produse, chestionare in domeniul medical;

Articole despre tehnologia de laborator, studii farmacologice;

Pliante, prezentari cu produse medicale;

Retete medicale, bilete de externare sau de iesire din spital;

Rezultatele unor analize sau teste de laborator;

Corespondenta dintre medici sau dintre medici si pacienti;

Evaluari medicale, fise de informatii, atestate si rapoarte medicale.

Cert este faptul ca, acesta este un lucru important de care trebuie sa tinem cont atunci cand alegem o firma buna de traduceri medicale. Meseria traducatorului specializat in acest domeniu este cu siguranta mai dificila.Traducerile sunt autorizate si nu se fac doar in cateva limbi, engleza si franceza. Sunt traduse texte si in germana, italiana, spaniola, rusa, portugheza, greaca, chineza, turca, maghiara.Pentru aceste limbi poate fi garantata transmiterea corecta a semnificatiei textului, dar si utilizarea corecta a termenilor specifici dacaCu trecerea anilor numarul specialitatilor medicale a crescut si este in continuare dezvoltare. Medicina este in continua evolutie. Apar inventii moderne in domeniul dezvoltarii, a utilizarii tehnologiei medicale, apar noi tratamente si medicamente, noi posibilitati de prevenire si tratare a bolilor.Avand in vedere toate aceste aspecte, putem spune ca doar medicii, sau profesionistii care au o vasta experienta medicala, pot realiza o traducere medicala specializata.. La aceasta se adauga si abrevierile ambigue, acronimele medicale care pot face traducerile medicale sa fie dificile. Clientii vin cu documente medicale care nu sunt intotdeauna intr-o forma usor de citit, pentru traducere.Deja se stie ca documentele care sunt scrise de mana pot fi citite mai greu. Sunt medici care scriu in graba si din acest motiv descifrarea scrierii de mana nu este chiar usoara pentru cei care trebuie sa o proceseze si sa o traduca.Au fost situatii comice in care scrisul de mana nu putea fi citit de nimeni, dar putea fi inteles de cei care aveau cunostinte medicale si gaseau macar un cuvant care sa se potriveasca cu sensul unui cuvant original folosit in acest domeniu.Un traducator trebuie sa aiba cunostinte medicale sanatoase si astfel va putea descifra chiar si un document care nu se poate citi usor.Nu mai spun ca aici intervine si timpul, pentru ca sunt foarte multe traduceri urgente, care trebuie realizate in timp util, corect si rapid. Traducatorii trebuie sa se ocupe si de acest lucru, sa reuseasca sa depisteze corect intelesul textului, sa realizeze traducerile la timp.In medicina apar expresii, abrevieri medicale, care nu pot fi intelese de oricine. In fiecare an apar noi medicamente, in clinici si spitale sunt implementate cele mai recente tehnologii medicale.Este clar ca apar noi termeni medicali, o serie de termeni folositi anterior isi pierd relevanta, apar noi cuvinte ce sunt folosite pentru descrierea unor metode de tratament.O persoana care nu are o pregatire medicala nu va putea personaliza cu usurinta textul care cuprinde abrevieri ce sunt intelese doar de catre medici.Acestea necesita o traducere corecta, textul trebuie sa fie interpretat adecvat, sa includa termeni medicali si nu numai.Daca documentul este pentru un pacient, traducatorul trebuie sa evite pe cat posibil abrevierile, sau in orice caz sa le descifreze si sa le prezinte pe intelesul acestuia.Abrevierile, acronimele, termenii medicali nu reprezinta o problema pentru medici, acestia inteleg perfect sensul lor, insa si pacientii vor sa inteleaga documentatia medicala pe care doresc sa o traduca.Pe de alta parte daca este vorba despre documentatia medicala, aceasta trebuie tradusa in mod corespunzator, astfel incat sa se potriveasca perfect nivelului profesional.Traducerile trebuie sa fie precise, corecte, de inalta calitate, iar acest lucru poate fi realizat numai in prezenta unui medic.