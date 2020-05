Cum se pregatesc cabinetele stomatologice pentru redeschidere si ce spun medicii despre majorarea tarifelor

Deontologia medicala nu imi permite sa majorez tarifele pacientilor

Acestea isi pot relua activitata incepand cu 15 mai, zi in care starea de urgenta impusa pentru prevenirea raspandirii infectiei cu noul coronavirus ia sfarsit.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat recent ca medicii stomatologi isi vor putea redeschide cabinetele , dar in conditii speciale de distantare si igiena.Pana in acest moment, Guvernul nu a anuntat, oficial, regulile ce trebuie respectate. Exista insa un set de recomandari din partea Colegiului Medicilor Stomatologi Totodata, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a pus in dezbatere publica un set de recomandari referitoare la reluarea activitatii de catre cabinetele stomatologice. Ramane insa de vazut daca vor fi adoptate in aceasta forma.a stat de vorba cu cativa medici dentisti din Bucuresti, pentru a afla cum se pregatesc pentru redeschiderea cabinetelor. In mare parte, au inceput sa aplice recomandarile facute de Colegiul Medicilor Stomatologi si au achizitionat manusi, masti, combinezoane, botosei. Aceste echipamente se aflau si inaintea pandemiei in cabinetele lor, dar acum au fost cumparate si pentru pacienti.Totodata, programarea pacientilor este facuta la intervale mai mari de timp, astfel incat sa nu se intalneasca intre ei si sa nu stationeze in sala de asteptare.Sunt si cabinete unde aceste pregatiri necesita un timp mai mare, astfel ca nu vor fi redeschise pe 15 mai.In ceea ce priveste tarifele practicate, exista clinici care spun ca le vor majora pentru a acoperi pierderile din aceasta perioada, iar altele vor sa acopere doar costurile cu echipamentele pentru pacienti pentru ca, spun dentistii, "suntem medici, nu afaceristi".Iata, asadar, ce ne-au declarat medicii stomatologi cu privire la redeschiderea cabinetelor.Managerul unei clinici din Sectorul 3, medic stomatolog, ne-a spus ca a inceput pregatirile pentru redeschiderea cabinetului respectand recomandarile facute de Colegiul Medicilor Stomatologi, astfel incat atat pacientii, cat si personalul medical sa fie in siguranta.Pacientii vor fi sunati in dimineata zilei in care sunt programati si vor fi intrebati daca au simptome specifice COVID-19 sau daca au luat contact cu persoane infectate."Cu siguranta, ne pregatim. Norme clare nu sunt in acest moment, dar sunt norme sub forma de recomandari de care noi vom tine cont. Le-am primit de la Colegiul Medicilor Stomatologi si le vom lua cu titlul de obligativitate. In acest sens, sunt convinsa ca toate clinicile vor urmari aceste recomandari ca si pe o obligativitate, lucru care va atrage dupa sine o siguranta atat a noastra, cat si a pacientilor.Fiecare pacient care va veni va beneficia de masuri de siguranta., va completa un chestionar si vom implementa recomandarile. Le vom monitoriza temperatura pacientilor la intrarea in cabinet", ne-a declarat medicul.Clinica a primit multe telefoane de la pacienti, dar acestia au fost programati in functie de urgente, prioritate avand cei care se aflau in tratament in momentul instituirii starii de urgenta."Am primit telefoane pentru programari, darAm primit telefoane pentru programari atat de la pacienti vechi, cat si de la pacienti noi.Eu va spun ca am programat doar 4 pacienti in decursul a 10. Sunt pacienti la care probabil ca voi avea de lucrat o ora, o ora si jumatate, pentru ca voi implementa masuri suplimentare fata de cele care existau", a precizat medicul stomatolog.In ceea ce priveste pierderile inregistrate de cabinet in toata aceasta perioada, medicul ne-a declarat ca au fost majore, dar ele nu vor fi suportate de pacienti."Pierderi au existat in aceasta perioada in toate domeniile, nu doar in categoria noastra profesionala.In niciun caz. Am pacienti vechi, cu lucrari in lucru, carora deontologia medicala,Ei s-au adresat cabinetului meu, le-am comunicat anumite tarife, nu le pot creste tarifele acestor pacienti. Ceea ce va pot spune este ca in cabinetul meu nu imi voi mai permite sa fac consultatii gratuite. In viitor, poate voi introduce si eu taxa COVID-19, care de altfel este justificata, dar in asa fel incat sa nu resimta pacientul", a conchis medicul.Sunt si cabinete care nu se vor redeschide pe 15 mai. Managerul unei clinici din Sectorul 5, medic stomatolog, ne-a spus ca va amana reluarea activitatii cu cateva zile pentru a avea timp sa isi puna lucrurile in ordine.A achizitionat deja echipamentul necesar, dar programari inca nu au fost facute."Avem masti, manusi, halate, avem furnizorii nostri de la care cumparam echipamente si materiale. Inca nu am inceput sa facem programari, vom incepe de saptamana viitoare. Le luam pe rand, acum ne organizam, dam telefoane si pentru alte achizitii, sa le asezam frumusel in cabinet.Pentru ca pe 15 abia voi merge la cabinet sa incep sa imi asez lucrurile in ordine", ne-a declarat medicul.In ceea ce priveste tarifele, managerul clinicii a spus ca nu vor exista majorari pentru a acoperi pierderile inregistrate in aceasta perioada. Pacientul va plati insa echipamentul de unica folosinta pe care il va purta."Nu am de gand sa maresc preturile, decat prin ceea ce consum pentru pacienti cu echipamentul. Ceea ce este pe factura sa fie si in plata pacientului. Dar noi oricum functionam cu masti, manusi, halate, botosi, dezinfectanti. Ele existau si inainte la noi. In plus, vor fi cele pentru pacienti. Deci nu vor exista cresteri mari de preturi, fix ce consuma pacientul, ce este pe factura, pentru ca nu ne imbogatim din acest lucru.", a subliniat medicul.Sunt si cabinete care, desi au inceput sa aplice cateva dintre recomandarile facute de Colegiul Medicilor Stomatologi, asteapta norme clare din partea Guvernului.Este cazul unei clinici din Sectorul 1, unde managerul, medic stomatolog, spune ca momentan asteapta norme clare. Totodata, el este nemultumit ca medicii stomatologi nu au primit sprijin in aceasta perioada, asa cum s-a intamplat in alte tari."Momentan, fac ceea ce am facut si pana acum si anume stau. Pentru ca a fost o lupta pentru putere intre diverse entitati, unii incercau sa isi afirme diverse pozitii pentru alegerile ce vor veni, altii doreau sa dovedeasca faptul ca au inca un cuvant de spus, adica Colegiul Medicilor Stomatologi.De la nebulizator care nu este functional si nici practic, la multe lucruri de acest gen.Am primit foarte multe telefoane pentru programari, dar din nefericire nu le pot onora pentru ca este inchis, nu exista un segment legal, corect, in care sa functioneze. Si nu se doreste acest lucru, este o lupta pentru putere", ne-a declarat medicul stomatolog.Acesta spune ca inca de la inceputul pandemiei si-a dotat cabinetul cu halate si botosei pentru pacienti, covorase cu dezinfectant si lampi cu ultraviolete."Asa ca momentan astept sa se hotarasca ce idei au, eu oricum de la inceputul pandemiei mi-am asigurat cabinetul cu halate de unica folosinta pentru pacienti, dezinfectanti la intrare, covorase, botosei pentru pacienti. Avem aspirator chirurgical, lampa cu ultraviolete etc. Si vom functiona in acest sistem", a subliniat medicul.In cazul acestei clinici, tarifele vor fi majorate pentru a fi acoperite costurile suplimentare su echipamente., a trebuit sa onorez toate contractele cu radiologia, cu gunoiul, diverse plati de intretinere ale cabinetului, curent, apa etc.Vom avea costuri suplimentare, vine pacientul si ii dai botosei, ii dai halat de unica folosinta, automat ai nevoie de alte echipamente speciale", a adaugat medicul.Un alt cabinet, din Sectorul 4, spune ca asteapta regulile oficiale anuntate de Executiv. Intre timp se fac programari, fiind pacienti care sunt nerabdatori sa isi continue tratamentul.Clinica nu a luat momentan nicio decizie cu privire la majorarea tarifelor."Asteptam regulile oficiale. Am primit cereri pentru programari, dar nu foarte multe. In principiu, pacientii cabinetului care sunt nerabdatori sa isi continue tratamentele. Nu am stabilit daca vom majora tarifele, am observat ca cei care au lucrat in aceasta perioada au marit tarifele, va fi si in functie de noile conditii vom lua o decizie in acest sens. Acum nu stiu exact", ne-a declarat unul dintre medicii stomatologi ai clinicii.La randul sau, medicul unui cabinet stomatologic din Sectorul 2 ne-a spus ca au inceput pregatirile pentru redeschidere prin aplicarea recomandarilor venite de la Colegiul Medicilor Stomatologi."Am inceput sa aplicam recomandarile venite de la Colegiul Medicilor Stomatologi. Am primit telefoane de la pacienti pentru programari, mai mult pentru urgente. Nu as putea sa va spun, in acest moment, daca vom majora tarifele", a declarat medicul, pentru Ziare.com.