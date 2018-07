De astazi, medicii de familie nu mai pun stampila pe retete sau trimiteri. Ce trebuie sa stie pacientii care sunt refuzati de farmacii sau spitale

Ca pacient, daca vi se intampla sa va fie refuzata reteta sau biletul de trimitere pe motiv ca nu are stampila cabinetului, sa stiti ca legea e de partea dvs.

Ziare.

com

Anuntul a fost facut saptamana trecuta de Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, care a explicat si situatia in care se afla medicii. Mai exact, desi de un an de zile e in vigoare o lege care spune explicit ca nu mai este nevoie de aceasta stampila, documentele in cauza sunt respinse de farmacii, spitale sau medici specialisti daca nu sunt stampilate.Consecinta: pacienti refuzati si plimbati intre medicul de familie si farmacii, spitale, desi documentele pe care le prezinta sunt deplin legale."A trecut un an si inca ni se intorc pacienti in cabinete, suparati ca am fi uitat sa stampilam si i-am pus pe drumuri. De fapt, nu uitam, ci respectam legea! Pacientii sunt insa refuzati la biroul de internari de la spital, la receptia laboratorului de analize sau in farmacie in lipsa stampilei si trimisi la noi pentru a o aplica.Cei mai multi colegi medici de familie au ales sa continue sa stampileze, pentru a nu-i mai pune pe pacienti pe drumuri, dar nu este normal sa ignoram o lege, din cauza neinformarii altor paliere ale sistemului de asigurari", a declarat medicul Marina Pircalabu, presedinte al Patronatului Medicilor de Familie din Bucuresti si judetul Ilfov (PMFB).Asadar, de la 1 august, medicii de familie cer tuturor respectarea acestei legi menite sa ajute la debirocratizarea sistemului.De asemenea, avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr.674/252/2012, nici pe prescriptiile electronice (retete compensate si gratuite) emise in regim online prin intermediul Sistemului Informatic al Prescriptiei Electronice (SIPE), nu este necesara aplicarea parafei medicului, stampilei cabinetului si nici a semnaturii olografe a medicului, acestea fiind semnate electronic.Mentiunea ca prescriptia a fost emisa online si semnata cu semnatura electronica a medicului se afla in subsolul prescriptiei."De 5 ani, practic de la introducerea retetelor electronice, acestea nu au trebuit semnate, parafate si stampilate, daca erau emise online, adica atunci cand toate elementele sistemului informatic merg. Doar retetele emise offline, adica atunci cand sistemul informatic nu functioneaza bine si nu pot fi semnate electronic, necesita semnatura olografa, parafa si stampila.Oricine isi poate da seama daca reteta este emisa online sau offline pentru ca acest lucru este scris in subsolul retetei. Cu toate acestea, de 5 ani, multi dintre noi continuam sa folosim pixul, parafa si stampila pe retetele online, pentru ca ne respectam pacientii, refuzati de farmacii!", a declarat si medicul Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov (AMFB).