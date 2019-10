Deputat PSD: Proiectul pentru rezidentiat, votat marti. Intarzierea amana examenul pentru ianuarie

Ziare.

"Orice zi intarziata de la acest calendar va determina amanarea rezidentiatului din acest an pentru luna ianuarie", a spus Florin Buicu, deputat PSD.Presedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, Florin Buicu, a declarat, luni, ca toate actele normative necesare desfasurarii rezidentiatului trebuie sa fie publicate in Monitorul Oficial pana in data de 7 noiembrie."Inseamna practic maine vot final, saptamana viitoare - luni - presedintele sa promulge legea, astfel incat marti - miercuri sa apara legislatia subsecventa necesara pentru desfasurarea rezidentiatului.Orice zi intarziata de la acest calendar va determina amanarea rezidentiatului din acest an probabil pentru luna ianuarie, anul viitor", a spus Florin Buicu, deputat PSD.In mod normal, examenul de rezidentiat trebuia sa se desfasoare mai devreme, insa ordinul comun al ministrului Educatiei si al ministrului Sanatatii nu a putut fi semnat, din cauza faptului ca nu exista un ministru la Educatie.