Deputat USR: Asistenta de la UPU Cluj depistata cu coronavirus, pericolul de contaminare este major

LIVE

Ziare.

com

Deputatul Emanuel Ungureanu sustine, intr-o postare facuta miercuri seara pe Facebook, ca sursa contaminarii ar putea fi o pacienta care nu a fost testata la timp de DSP Cluj si a fost plimbata prin mai multe circuite ale Spitalului Judetean Cluj."O asistenta de la UPU Cluj a fost depistata pozitiv la testul pentru coronavirus si se afla internata la Spitalul de Boli Infectioase Cluj. Mai multe asistente sunt testate pentru coronavirus si sunt preventiv in izolare conform procedurilor. Vestea buna este ca multe dintre ele au primit rezultatul si este negativ.Trebuie sa gaseasca epidemiologii sursa de infectare pentru a diminua raspandirea. Sursa contaminarii ar putea fi o pacienta care nu a fost testata la timp de DSP Cluj si a fost plimbata prin mai multe circuite ale Spitalului Judetean Cluj. Pentru ca nu se testeaza suficient de mult si se prelucreaza greoi probele, pacientii suspecti sunt plimbati prin UPU pe circuite unde sunt pacienti si pacienti cu alte diverse patologii. Pericolul de contaminare este major", a aratat Ungureanu.Acesta a mentionat ca personalul de la UPU Cluj se plange ca nu sunt inca suficiente echipamente, iar conducerea Spitalului Judetean Cluj nu a explicat public, asumat, cu o prezentare in teren, cum este pregatit circuitul pacientilor infectati si neinfectati.Prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat, miercuri seara ca nu comenteaza afirmatiile nimanui, "mai ales cele panicarde si pline de dramatism indus cu un anume scop, care nu ar trebui sa isi aiba rostul in aceasta perioada"."In toate cazurile de posibile contaminari sau contacti ai unor pacienti pozitivi, in spitale se fac anchete epidemiologice, personalul medical este testat, se respecta niste protocoale stricte de decontaminare. La cum evolueaza situatia in fiecare zi, nu este ceva si nu va fi iesit din comun sa avem pacienti pozitivi in spitale si cadre medicale care sa fie contacti ai acestora", a spus Abrudean.