Deputatul USR Emanuel Ungureanu avertizeaza: Sistemul sanitar este in pragul unei catastrofe!

Ziare.

com

De asemenea, el arata ca "sistemul sanitar este in pragul unei catastrofe" si "foarte multe spitale din Romania au o mare criza de medici specializati in terapie intensiva"."Exodul medicilor din aceasta specializare este unul urias, medicii ATI sunt foarte bine platiti in Occident. Stiu ca doamna Sorina Pintea este animata de bune intentii insa la Ministerul Muncii orice initiativa este blocata de un taliban pe nume Gibescu", a scris Ungureanu pe pagina sa de Facebook.Deputatul afirma ca orice "sprijin acordat personalului medical in Comisia de Sanatate a fost facut praf in Comisia de Munca controlata de un individ sinistru, deputatul Solomon de la PSD".De asemenea, Ungureanu a publicat memoriul medicilor ATI de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti."Este timpul ca personalul medical sa se mobilizeze exemplar impotriva mafiei care blocheaza orice reforma in sistemul medical", a conchis deputatul USR.