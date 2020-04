Directorul Spitalului V. Babes, despre protocolul MAI-BOR: Inevitabil va fi buluc si vom vedea ce o sa iasa!

LIVE

", a declarat Florescu intr-o interventie telefonica la Digi24.Director de spital a mai spus ca, daca va fi aglomeratie in noaptea de Inviere, vor exista consecinte si se va pune presiune pe sistemul medical.", a avertizat Simin Aysel Florescu.Declaratia vine in contextul in care ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti seara, ca reprezentantii MAI vor ajuta la impartirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte de la toate bisericile din tara catre credinciosi.Intre timp, insa, presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa renunte la acordul cu BOR. Asta desi Marcel Vela a declarat ca au stiut de aceasta decizie si premierul, si presedintele Iohannis si sunt de acord. Presedintele Iohannis a explicat ca numarul noilor cazuri si al deceselor a crescut, asa ca nu avem niciun motiv de relaxare, dimpotriva, trebuie sa ramanem in continuare in casa.Seful statului a subliniat ca, probabil, acordul cu BOR a avut la baza cele mai bune intentii, dar ele nu au fost bine puse in practica, prin urmare va cere Guvernului sa anuleze acordul semnat aseara de ministrul de Interne si sa gaseasca o alta formula, daca e posibil.