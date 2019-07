Doi medici din Iasi trebuie sa plateasca daune de 70.000 de euro pentru o reteta gresita

Ziare.

com

In 2014, pacienta a fost diagnosticata de poliartrita reumatoida, iar medicul specialist i-a recomandat Metotrexat, de doua ori pe saptamana.Medicul de familie i-a dat reteta femeii, dar cu doza gresita: 2 x 10 mg/zi timp de 30 de zile in loc de 2 x 10 mg/saptamana, arata Ziarul de Iasi "Reclamanta si-a administrat singura medicamentul respectiv, in dozajul mentionat pe reteta emisa de parati, incepand cu 22.12.2018. Dupa 5 zile de tratament, starea de sanatate a acesteia s-a inrautatit si a fost necesara internarea sa in spital", se arata in motivarea sentintei.In urma dozei gresite, femeia a fost diagnosticata cu pancitopenie, stomatita, eczema inghinala si interfesier suprainfectat."Practic, reactia violenta a organismului a fost ceea ce i-a salvat viata, din perspectiva respectivei analize a dozajelor", au precizat judecatorii.Unul dintre avocatii celor doi medici, care sunt sot si sotie, a incercat sa dea vina pe pacienta pe motiv ca nu a sesizat diferenta dintre reteta primita de la medicul specialist si cel de familie."Sub acest aspect, tocmai relatia de incredere pe care o avea cu domnul Daneliuc Armand (pe care acesta a incercat, cu succes, sa o demonstreze) putea constitui factorul ce a determinat reclamanta sa nu se indoiasca de corectitudinea retetei eliberate de acesta, de faptul ca aceasta corespundea celei emise de medicul specialist.De altfel, tine de specificul relatiei medic-pacient ca acesta din urma sa aiba incredere in diagnostic si in schema de tratament stabilita de primul, o consecinta a acestei increderi fiind ca nu este de asteptat, in mod rezonabil, mai ales din partea unei persoane in varsta (aflata deci intr-o postura mai vulnerabila) sa confrunte reteta emisa de medicul specialist cu cea emisa de medicul de familie, despre care stie ca ar trebui sa reprezinte o transcriere a primei", au mai spus judecatorii, care i-au gasit vinovati pe amandoi doctorii (unul a efectuat consultatia, iar cel de-al doilea a semnat reteta eronata).Judecatorii au punctat ca amandoi se fac vinovati "de administrarea defectuoasa a cabinetelor medicale individuale ai caror titulari sunt si de procedura care a condus la emiterea respectivei retete in acea forma".Pacienta a depus plangere si la Colegiul Medicilor, care insa le-a dat doar o mustare celor doi doctori.