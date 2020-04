Focsani: Dosar penal pentru un medic care a venit la munca, desi stia ca poate avea COVID-19

LIVE

Ziare.

com

Potrivit Parchetului, sesizarea impotriva acestuia a fost facuta de Prefectura Vrancea."La data de 28.04.2020 s-a inregistrat in cadrul acestei unitati de parchet sub nr. 2104/P/2020 sesizarea formulata de catre Institutia Prefectului Vrancea impotriva unui medic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 'Sf. Pantelimon' Focsani sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor prevazuta de art. 352 alin. 2 C.p., astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 28 din 18.03.2020, constand in aceea ca", se arata intr-un comunicat de presa al Pachetul de pe langa Judecatoria Focsani.Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor cauzei si stabilirii raspunderii penale.