DSP a decis cum il sanctioneaza pe functionarul care i-a permis sa opereze falsului chirurg cu 8 clase

"Codul de parafa atribuit domnului Matteo Politi a fost eliberat in data de 23.03.2018 de catre Biroul de Informatica si Biostatistica Medicala. Conducerea institutiei a demarat o ancheta interna si a sesizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare Comisia de disciplina de la nivelul DSPMB pentru analizarea modului in care functionarul public din cadrul biroului mai sus mentionat a solutionat solicitarea domnului Matteo Politi", anunta Directia de Sanatate Publica.Functionarul public a fost mutat disciplinar, urmand ca pana la finalizarea cercetarii disciplinare sa-si desfastoare activitatea in cadrul altui compartiment."De asemenea, a fost dispus un control la nivelul Biroului de Informatica si Biostatistica Medicala pentru verificarea modului in care au fost eliberate codurile de parafa in cursul anului 2018.Directia de Sanatate Publica considera regretabil acest fapt, conducerea va dispune toate masurile necesare pentru ca un astfel de incident sa nu se mai repete", precizeaza DSP.Falsul medic a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, fara a avea studii medicale, desi conform CV-ului absolvise universitati prestigioase, dupa cum a anuntat Libertatea, care precizeaza ca barbatul, pe numele real Matteo Politi si fost valet de parcare, nu avea nici avizul Colegiului Medicilor, care a sesizat Parchetul in acest caz.Sorina Pindea a declarat, marti, ca MS nu i-a echivalat diplomele de studii falsului medic si ca acestuia i s-a permis in mod ilegal sa opereze.