Duminica are loc examenul de Rezidentiat. Peste 3.200 de absolventi sustin concursul in Bucuresti

"Universitatea de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' s-a pregatit intens pentru buna desfasurare a acestui concurs extrem de important pentru viitoarea generatie de medici si farmacisti. Dintre cei 3.259 de candidati inscrisi in centrul universitar Bucuresti, 1.902 sunt absolventi ai Universitatii de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' din Bucuresti", a declarat Ioanel Sinescu, rectorul Universitatii, citat intr-un comunicat.In centrul universitar Bucuresti, la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, vor sustine concursul cei mai multi candidati - aproximativ 36,72% din numarul total de inscrisi. S-au inscris 2.274 candidati pentru domeniul medicina, 695 - pentru medicina dentara si 290 - pentru farmacie, precizeaza UMF.Concursul, organizat de Ministerul Sanatatii, pentru care si-au depus dosarele 8.876 de candidati, va avea loc duminica la nivel national, in centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Cei mai multi - 6.283 - s-au inscris pentru domeniul medicina, 1.740 - pentru medicina dentara si 853 - pentru farmacie.Ministerul Sanatatii a scos la concurs pentru aceasta sesiune de examen 4.710 locuri si posturi, astfel: 3.960 - in domeniul medicina; 398 - in domeniul medicina dentara; 256 - pentru farmacie; 96 de locuri pentru Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Interne, ministerele care au retea sanitara proprie.Concursul se desfasoara sub forma unui test-grila, cu cate 200 de intrebari identice pentru toate centrele universitare, pe o durata de patru ore.Punctajul minim de promovare este de 60% din punctajul maxim realizat la nivel national pentru cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, potrivit metodologiei de concurs stabilite de catre Ministerul Sanatatii. Ocuparea locurilor si a posturilor in specialitate se va face in ordinea punctajului de promovare obtinut, alcatuindu-se o singura clasificare nationala pentru fiecare domeniu.