Efectul majorarii salariilor medicilor: Aceleasi conditii sau chiar mai proaste la stat, preturi mai mari la privat

Si asta pentru ca, in timp ce Guvernul va asigura spitalelor de stat bani pentru a acoperi cresterile de salarii, sistemul privat va trebui sa se descurce in aceleasi conditii, a explicat, pentru, Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private Palmed.Palmed are peste 70 de membri in toata tara, clinici si spitale private, laboratoare de analize medicale, laboratoare de imagistica, clinici de stomatologie. Printre membri se numara Medlife, Polisano, Regina Maria, Sanador, Synevo, Academica, Medas, Anima, Spitalul Monza, Gral Medical sau Medicover."Daca luam piata serviciilor cu totul,. Adica daca ne gandim la medicina de familie, medicina de specialitate, partea de paraclinica - laborator de analize medicale si imagistica medicala - aici in proportie de 99% sunt privati. Nu prea mai exista de stat. Nu mai exista deloc - medicina de familie nu mai exista deloc, ambulatorii de specialitate daca mai exista unul doua ratacite pe la vreun spital judetean, in rest toate sunt private.Stomatologia toata e privata, tot ce inseamna laboratoare de analiza medicala in contract cu Casa, in afara de cateva spitale care mai au si o parte de ambulatoriu, 99% sunt privati, imagistica la fel - tot ce inseamna radiologie si imagistica de inalta performanta tot asa sunt privati cu contract cu Casa, in partea de spitalizare si mai ales de spitalizare continua, acolo mai ales statul detine o majoritate, pentru ca acolo suntem mai la inceput cu dezvoltarea", ne-a declarat presedintele Palmed.Hotoboc spune ca Guvernul a facut o discriminare acoperind pentru spitale cresterile salariale, pentru ca banii decontati prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sunt pentru servicii medicale."Casa de Asigurari de Sanatate trebuie sa deconteze niste servicii medicale, Casa nu plateste facturi, salarii. Guvernantii nostri au gasit o chichita si au alocat niste bani separat de la bugetul de stat, dar tot prin Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. Au bagat banii astia in Fond, dar au zis 'din banii astia platiti doar salarii si doar la spitalele de stat'.Si atunci bineinteles ca toate celelalte categorii de personal care lucreaza in toate sistemele sunt afectate, inclusiv medicii de ambulator care lucreaza la nivel de dispensar de stat, cate mai exista. Lor nu le-a crescut salariul si sunt nevoiti sa-si plateasca oamenii exact ca si privatii, din decontarile de la Casa.Practic, ei au zis mai alocam inca atat, dar astia se duc strict doar pe salariile bugetare pentru spitale si restul sa se descurce cum se descurcau si pana acum. Nu e corect si noi pe tema asta am facut tot felul de planegri, si la Consiliul Concurentei si asteptam, inca se delibereaza. Intre timp, situatia s-a mai agravat", ne-a mai spus Hotoboc.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, saptamana aceasta, ca se lucreaza la o noua Lege a Sanatatii, care va include si un nou sistem de finantare, aratand si ca la acest moment pachetul de servicii gratuite ar putea fi restrans Si privatii spun ca pachetul de baza este foarte cuprinzator pentru cat poate oferi statul, asa ca la acest moment oricum pacientii platesc pentru servicii care, teoretic, sunt gratuite."In momentul de fata avem un pachet de baza foarte mare,. Si atunci ori se platesc prost si nu ajung, ori avem plafoane care sunt prea mici, cum e in cazul analizelor medicale si imagisticii, unde plafonul e mic si se duce in cateva zile. In Bucuresti, tot mai sunt cat de cat fondurile mai mari, dar in tara e dezastru. (...)Pacientii care vin in privat totusi cotizeaza niste sume enorme de ani de zile la statul roman. Si sunt segmente pe care statul nu le acopera si, deci, practic", ne-a spus Hotoboc.Acesta ne-a prezentat si solutiile pe care mediul privat le-a propus de-a lungul timpului, dar care au fost ignorate de autoritati."Noi tot cerem sa creasca tariful pe caz ponderat (TCP), prin care se deconteaza la spitalizare de exemplu, acolo e TCP x ICM (indicele de case-mix), in functie de cate cazuri ai si cat de complexe sunt se inmuleste ICM-ul cu tariful pe caz ponderat si cam asa se deconteaza o interventie medicala.Prin tarifele astea, inmultindu-le, o operatie de apendicita poate ajunge la o decontare de pana in 1.400 de lei. La fiecare difera in functie de ICM. Din 1.400 lei sa zicem cat ar fi maxim, tu nu poti sa-ti acoperi costurile.Intr-un spital privat, unde investitia o face privatul si unde investesti zeci de milioane de euro, ai o amortizare destul de mare, ai aparatura de ultima generatie...nu poti din o mie si ceva de lei sa-ti acoperi costul acestei proceduri. Si atunci noi, lucru care nu se prea doreste, nu stiu de ce. Ei zic ca, daca noi lucram in contract cu Casa, sa lucram la aceleasi tarife.Dar ei au suplimentat fondul si platesc salarii, noi nu putem nici macar sa incasam contributia personala. Si asta ni se pare stupid.Noi ne dorim ca totul sa fie transparent pentru pacienti. Il anuntam de la inceput 'costa cam atat'. La sfarsit ii facem decontul: atat au fost matarilele sanitare, atat salariile personalului implicat in ingrijirea ta, atat partea de cazare etc, totalul este.., Casa deconteaza atat, diferenta o platesti tu, cu factura, chitanta, tot ce trebuie.Sau se poate plati si printr-o asigurare medicala privata, dar si pentru asta trebuie sa creezi cadrul legal, prin care sa fie interesati asiguratorii sa vina cu oferte de asigurari complementare sau suplimentare", a explicat Hotoboc.In toata aceasta analiza stat vs. privat pacientul ar trebui sa aiba dreptul de a alege si unde si cum contribuie, ceea ce ar duce la o concurenta sanatoasa si la servicii de calitate pentru oameni, insa autoritatile resping aceasta varianta."Avem o lege care zice ca noi trebuie sa fim solidari si toata lumea plateste la cosul comun, iar toti au dreptul la exact acelasi lucru. Dar zici la un moment dat 'totusi, as vrea sa aleg'. Statul iti spune 'n-ai dreptul'., dar e foarte greu sa urmezi conceptul asta. Acum sunt sisteme si sisteme. Nu trebuie sa generalizam. In SUA, de exemplu, nu exista niciun sistem din asta de stat si uite ca functioneaza foarte bine si au niste spitale cat niste orase. In alte tari, nu functioneaza deloc sistemul privat", a sumarizat situatia presedintele Palmed.In ce priveste speranta enuntata de ministrul Sanatatii, ca dupa majorarile din martie vom asista la o migratie a medicilor de la privat la stat, Hotoboc spune ca presiunea cu siguranta exista, insa problema nu se poate reduce doar la salarii, fiind mai complexa de atat."Sa vedem la sfarsitul lunii cum se intampla cu salariile. Categoric vedem amenintarea migrarii de la privat la stat. Un privat nu-si poate permite sa plateasca niste salarii asa, aiurea, adica plateste niste salarii pe o munca facuta cum trebuie, din niste fonduri pe care trebuie sa si le asigure.Noua nu ne da nimeni la privat fonduri din cer, asa cum pica la altii. Daca nu-ti permiti sa platesti oamenii, ei vor pleca.Acum nu generalizam, pentru ca si medicii care lucreaza in sistemul privat s-au obisnuit cu un sistem, cu niste conditii,deja mai ales cei care lucreaza de cativa ani de zile in privat.In schimb, pentru patroni, o sa fie mult mai greu pentru ca trebuie sa mai cresti salariile, sa vezi de unde atragi alte venituri, astfel incat sa poti sa-ti acoperi cheltuielile si sa nu ajungi pe minus", a explicat Hotoboc.Insa, cum acest sistem nu este corect din punct de vedere concurential, in final inechitatile se vor traduce prin preturi mai mari platite de pacienti la privat., pentru ca nu are cum altfel sa se reflecte in altceva. Pana la urma, suntem pe o economie de piata, nu ne da nimeni nimic si categoric ca, daca nu mai sunt acoperitoare veniturile, trebuie sa creasca.Ca sa cresti veniturile, trebuie sa cresti preturile. E atat de simplu! Si atunci automat pacientii care se adreseaza in privat vor simti o crestere a preturilor", a punctat presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private.Aceasta situatie, coroborata cu masurile fiscale adoptate de guvernele PSD-ALDE in ultimele luni, au inceput sa se vada in tranzactiile de pe piata serviciilor medicale. Clinici care se adresau clasei de mijloc se inchid sau sunt vandute."Guvernantii au facut niste promisiuni de care trebuie sa se tina. Si problema e ca pun presiune tot pe agentii economici. In curand, tot mai multi privati o sa zica 'eu inchid si plec'", a conchis Cristian Hotoboc.