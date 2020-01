Emanuel Ungureanu sustine ca Mircea Beuran obisnuia sa parafeze actele operatorii, desi nu participa la operatii

Ziare.

Parlamentarul USR Emanuel Ungureanu a afirmat ca a aflat despre moartea femeii de 66 de ani "de la o asistenta care este avertizor de integritate".Ungureanu a declarat ca timp de sapte zile personalul medical cu pregatire medie - asistente si brancardieri - din spital nu a spus nimic, dar a inceput sa vorbeasca dupa ce "s-a auzit" in spital ca ar urma ca asistentii sa fie invinovatiti pentru incidentul care a dus la deces.Acesta spune ca nu a intrebat daca au fost si alte cazuri de pacienti arsi, dar ca a aflat despre "un caz din luna martie" in care un pacient ar fi fost ars intr-o situatie similara."Am aflat la cateva cateva zile dupa despre un alt caz. Dumneavoastra ati spus despre un caz din luna august, eu stiu de un caz din luna martie. Intr-un stat civilizat, cand apare un incident - ca nimeni nu vrea sa arda pe cineva - spitalul, managerul, seful de sectie explica incidentul, isi cer scuze, se declanseaza un proces", a afirmat Emanuel Ungureanu marti seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Ungureanu acuza ca medicul Mircea Beuran ar fi intrat in sala de operatie fara a se dezinfecta conform protocolului si sustine ca exista o "camarila" a unor medici care ar fi protejati politic."Sunt imagini si va rog sa le cereti autoritatilor care arata ca profesorul Beuran a intrat dupa incident, nedezinfectandu-se", sustine Ungureanu.El spune ca a vazut imagini care ar atesta ca medicul Mircea Beuran intra in sala de operatii cu ceasul la mana, imbracat cu echipamentul de sectie, fara halat si fara a se dezinfecta. In plus, potrivit lui Ungureanu, aceste imagini au fost ridicate de catre anchetatori."Atat de mare era puterea politica in spital a lui Beuran incat nimeni nu a indraznit sa ia nicio declaratie la niciun medic din sala", a mai spus Emanuel Ungureanu.Parlamentarul sustine ca medicul rezident care ar fi responsabil ar fi facut toate manevrele preoperatorii fara a fi asistat de vreunul dintre medicii de garda."Cand vine medicul primar, el nici nu vede ce a preparat medicul rezident. El intra nestiind ca dedesubt musteste substanta inflamabila. (...) Pacienta a luat foc, iar ei vad fumul si dupa ce vad fum vad valvataia si dupa aia incepe o scena pe care nu pot sa o descriu", a mai explicat Ungureanu.El a reafirmat faptul ca Mircea Beuran "ca practica, nu intra in sala" dar parafeaza documente medicale ale pacientilor operati."El, ca practica, nu intra in sala, parafeaza actele operatorii, protocolul si foaia de observatie si acest caz nu este singular. O sa vedeti dupa ancheta procurorilor in cate alte situatii el a parafat ca este in sala si nu a fost. El este prototipul Dumnezeului medical, al profesorului zeitate care si-a construit o camarila. (...) Mai multi profesori care se catara in structuri de putere in zona medicala protejati de politicieni", a afirmat Emanuel Ungureanu.El a adaugat ca "domnul profesor parafeaza tot pentru plicul de dupa" si sustine ca exista o practica in spitale, conform careia unele operatii sunt efectuate de rezidenti."Plicul de dupa a fost cel care a creat ierarhii in structurile interne din spitale. Mii de medici au plecat din tara din cauza Beuranilor, pentru ca nu au avut nicio sansa sa intre in sala (de operatii - n.r.) si in sala au intrat de multe ori lichele care au stiut sa taca si sa acopere porcariile", a mai afirmat parlamentarul USR.