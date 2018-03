Explodeaza prima bomba din programul de guvernare? Personalul medical pregateste greva, dupa ce a fost amagit cu salarii ca in Occident

Cum s-a ajuns aici

Neindeplinirea promisiunilor guvernantilor, zic unii, rezultat previzibil spun altii, care s-au aratat sceptici in ce priveste obtinerea salariilor de mii de euro.Duminica dupa-amiaza, la Ministerul Sanatatii, au avut loc noi negocieri in incercarea de a opri protestele. Nici de la sindicate, nici de la oficialii guvernamentali nu a venit nicio veste pana la miezul noptii, astfel ca tensiunea creste pe forumurile medicale si paginile de socializare ale sindicatelor.De luni de zile, oficialii mai multor ministere, in special de la Munca si Sanatate, au declarat public cu fiecare ocazie ca aplicarea Legii Salarizarii va aduce venituri aproape ca in Occident in sistemul de sanatate de stat. Masura urmarea sa opreasca si exodul medicilor si asistenilor, dar si fenomenul spagii din spitale, au sustinut Lia Olguta Vasilescu si Sorina Pintea.Astfel, potrivit noii legi, de la 1 ianuarie 2018, personalul medical a primit o crestere de 25%. A brutului insa, iar acesta nu se reflecta deloc si intr-o crestere a netului, a banilor cu care omul efectiv ramanea, deoarece fusese anulata de o alta masura concomitenta, trecerea contributiilor integral in sarcina angajatilor.De la 1 martie, insa, pentru medicii si asistentele din sistemul de sanatate s-a aplicat o noua faza a Legii Salarizarii. Pentru aceste doua categorii, salariile au crescut direct la nivelul din 2022."Incepand cu 1 martie, salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salarii brute, vor creste fata de ianuarie cu 70% si 172%. Un medic primar din unitati sanitare clinice avea un salariu de baza net in decembrie 2017 de 3.939 de lei, in ianuarie 2018 - 4.108 lei, iar in martie - 9.106 lei. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporurile pentru garda, pentru conditii specifice. Acestea pot dubla salariul net.Un asistent medical cu studii superioare din unitatile sanitare clinice porneste de la 1.862 de lei in decembrie 2017 si ajunge la 3.040 de lei in martie (fara sporuri). O infirmiera in unitatile sanitare clinice ajunge de la 1.205 de lei la 2.586 de lei (fara sporuri) ", prezenta situatia la inceputul lunii februarie ministrul Sorina Pintea Pentru restul persoanlului medical, insa, legea se aplica treptat. Astfel, in fiecare an pana in 2022, ei urmeaza sa primeasca o crestere de 25% fata de anul precedent.De ce aceasta diferentiere, nu a explicat nimeni. Insa si cei cu cresteri de la 1 martie 2018 si ceilalti au spus ca este nedrept, discriminatoriu si ca in final va rezulta o situatie si mai proasta."Sa luam infirmiera care astazi nu ia de la 1 martie, dar in fiecare an, timp de 4 ani ani, va primi 25% la ceea ce are in momentul respectiv. In 4 ani de zile, aici e o mare dificultate cu ceilalti, ajungem ca ea sa aiba mai putin cu 2 milioane ca un asistent medical, asa cum asistentul acum e nemultumit ca merge spre 5.100 si medicul merge spre 16.000. Vedeti, oricum am da-o, ei sunt nemultumiti", a declarat la jumatatea lui februarie, pentru Ziare.com, liderul Sanitas Leonard Barascu.El asigura insa atunci ca totul se va regla din sporuri, se arata optimist in legatura cu negocierile si garanta ca Guvernul va avea bani pentru cresterile promise."Oamenii sa fie un pic satisfacuti de valoarea cu care va creste salariul. Servicii au din ce oferi, daca lucram la mentalitate si la oameni, s-au mai schimbat multe lucruri in spitale, lucruri noi, aparatura noua", mai spunea atunci liderul Sanitas.Si a venit 1 martie. Desigur, mai avem putin de asteptat pana vedem fluturasii cu salariile "ca afara", insa tot la 1 martie trebuia sa fie gata si noul regulament de sporuri, si negocierile nu s-au incheiat nici pana acum.Asadar, am vazut in ultimele zile proteste spontane si multi lideri sindicali care acum par sa-si fi dat seama nu doar ca restul personalului medical este foarte posibil sa se trezeasca cu salarii mai mici, daca nu reusesc sa anuleze cumva pragul de 30% pentru sporuri, dar chiar si triplarea salariilor medicilor si asistentelor este doar pe hartie pentru ca, la fel, poate sa ajunga chiar sa se anuleze, cu pierderile pe sporuri.Asa ca sindicatele s-au dus la Minister cu 3 principale solicitari: "O crestere a salariului de baza cu 25% pentru tot personalul, aplicarea anexelor 1-9 din Regulementul de sporuri, asa cum este el publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii, lasi exceptarea sistemului de sanatate de la articolul 25 din Legea Salarizarii, adica depasirea plafonului de 30% pentru sporuri".Adica cer practic acum refacerea Legii Salarizarii pentru personalul medical, lege promulgata inca de vara trecuta , deci in vigoare, dupa ce si ei au luat parte la negocieri si si-au dat acordul pe forma finala.Ceea ce au sperat ei atunci e ca vor rezolva restul la negocierile pe sporuri. Ceea ce se pare ca au refuzat sa ia in considerare e ca Guvernul nu are bani, ceea ce este tot mai evident pe masura ce orice masura ce e anuntata ca aduce beneficii ajunge in final sa mai faca o gaura in buzunarele romanilor.Intr-un raspuns la solicitarea, Ministerul Sanatatii a anuntat ca salariile majorate de la 1 martie pentru medici si asistente costa in total pe an aproape 4 miliarde de lei. Cum spitalele nu isi vor putea permite aceste costuri fara a intra in faliment, Guvernul se pare ca a gasit o portita sa asigure diferenta prin Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.Cum asa ceva nu are cum sa fie sustenabil nici pe termen mediu, ministrul Sorina Pintea a anuntat ca lucreaza la o noua Lege a Sanatatii, care va include si un nou sistem de finantare, aratand ca pachetul de servicii gratuite ar putea fi restrans.Toate acestea vor avea efecte in lant, de la servicii mai proaste pentru pacienti, la costuri mai mari pentru cei ce vor sa se trateze la privat. Aici suntem acum, in buza crizei, la doar cateva luni de cand ni s-a spus ca sistemul medical de stat va fi lapte si miere. A arata cu degetul spre vinovati e prea tarziu, important e ce va alege sa faca Guvernul: merge inainte si carpeste in continuare din mers, pana cand crapa totul, sau face un pas in spate si introduce in ecuatie si o doza de responsabilitate?Cel mai probabil vom afla luni, fie cu anuntul primei greve majore de dupa aplicarea Legii Sanatatii, fie al faptului ca s-a ajuns la un consens.