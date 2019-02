Falsul medic de la Spitalul Ilfov a fost in sala de nasteri si in clinici private. Reactia Sanador

Ziare.

com

Conform Libertatea, Barsan a insotit-o pe Roxana Dragu, medic considerat protectorul sau.Clinicile private Sanador, MedLife si Regina Maria au precizat ca nu au avut contract cu Raluca Barsan, dar numai Sanador a oferit informatii cu privire la prezenta acesteia in sala de operatii.Sanador a transmis ca dr Dragu a avut in ultimii cinci ani cinci interventii la clinica si ca Raluca Birsan a fost in sala de operatii la nasteri "in mod exclusiv didactic, 'fara rol activ'".Amintim ca Libertatea a relatat marti cazul Ralucai Daniela Birsan , care, cu o diploma grosolan falsificata si pe baza unui contract de "voluntar cu activitate medicala", fara parafa de la DSP si fara niciun aviz de la Colegiul Medicilor, dar protejata de conducerea spitalului, a lucrat un deceniu cu pacientii. Bolnavii si ceilalti medici o stiau drept rezidenta.De fapt, femeia, in varsta de 30 de ani, s-a retras in clasa a IX-a de la Scoala de Arte si Meserii unde fusese admisa cu media 1,68, conform verificarilor facute de Ministerul Educatiei.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca atat documentul de rezidentiat prezentat de Raluca Daniela Barsan, cat si diploma de licenta de la Universitatea de Medicina si Farmacie a acesteia sunt false. De asemenea, Pintea a afirmat ca si contractul de voluntariat a fost intocmit in mod ilegal. Ea a spus ca reprezentantii institutiei vor face o plangere penala pentru fals in acest caz.