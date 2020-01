Falsul medic italian Matteo Politi, trimis in judecata. Acuzatiile oficiale

Ziare.

com

"Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, cetatean strain, pentru savarsirea infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati in forma continuata, prev. de art. 348 Cod penal rap. la art. 393 alin. 1 din Legea 95/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, a unei infractiuni de inselaciune in forma continuata, prev. de art. 244 alin. 1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale), unei infractiuni de inselaciune, prev. de art. 244 alin. 1 si 2 Cod penal, unei infractiuni de instigare mediata la fals intelectual, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal si unei infractiuni de participatie improprie la fals intelectual, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, rap. la art. 321 Cod penal, sub forma instigarii mediate, toate cinci cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal", anunta Parchetul Judecatoriei Sectorului 1.Conform rechizitoriului, "in perioada martie 2018 - 07.12.2018, barbatul a exercitat acte specifice profesiei de chirurg plastician-estetician asupra a nouasprezece paciente, in cadrul unor clinici de pe raza municipiului Bucuresti", iar in perioada martie 2018 - 07.12.2018 "a indus in eroare noua persoane vatamate cu privire la calitatea sa de medic specialist in chirurgie plastica-estetica si de medic cu drept de practica pe teritoriul Romaniei, folosind un nume fals, si a efectuat asupra acestora acte specifice calitatii de chirurg plastician-estetician, obtinand astfel un folos patrimonial injust constand in sumele de bani achitate de paciente pentru actele medicale exercitate asupra acestora, in valoare de aproximativ 13.880 de lei si 10.150 de euro".Anchetatorii mai afirma ca, in intervalul 03.09.2018 - 04.09.2018, acesta a indus in eroare doua persoane vatamate, medici - prin aceea ca "s-a prezentat ca fiind numitul M.M (n.r. - Matthew Mode)" si ca "le-a prezentat ca adevarat faptul mincinos ca in scurt timp, anume pana in data de 17.09.2018, va fi proprietarul unei clinici, cu sediul in Bucuresti, desi cunostea ca nu exista posibilitatea reala de a achizitiona clinica in acel termen, neavand resursele financiare in acest scop - si le-a determinat astfel sa incheie un contract de prestari servicii cu o societate comerciala, al carei administrator era, incasand suma de 13.896 lei, reprezentand chiria pentru trei luni de utilizare a unui cabinet din cadrul clinicii, cei doi medici neputand beneficia de spatiul in cauza, intrucat nu li s-a permis accesul de catre adevaratul proprietar".De asemenea, Politi mai este acuzat ca a determinat functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti sa intreprinda demersurile necesare in vederea obtinerii dreptului de libera practica, inmanandu-le acte care atestau in mod fals calitatea sa de medic si specializarea de chirurg plastician-estetician - sa intocmeasca cu intentie un certificat de inregistrare din data de 23.03.2018, prin care se certifica faptul ca este inregistrat in evidentele de personal ale D.S.P.M.B. cu un numar de cod parafa, desi acesta nu avea calitatea de medic si, pe cale de consecinta, nu indeplinea nici conditiile de libera practica."La data de 22.03.2018, inculpatul a determinat functionari din cadrul Minsterului Educatiei Nationale - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, inmanandu-le acte care atestau in mod fals calitatea sa de medic si specializarea de chirurg plastician-estetician - sa intocmeasca, fara vinovatie, un atestat in baza caruia diploma de Absolvire a invatamantului Superior, eliberata de Facultatea de Medicina - Universitatea din Pristina, este recunoscuta ca diploma de licenta in domeniul sanatate, prin atestat recunoscandu-se totodata studiile obtinute in strainatate, raportat la sistemul de educatie din Romania, in scopul incadrarii in munca si pentru inscrierea la cursuri de formare profesionala, desi inculpatul nu era medic si nu urmase cursurile in medicina la facultatea in cauza, diploma fiind falsa", se mai arata in rechizitoriu. Scandalul falsului medic Matteo Politi a izbucnit in 5 februarie 2019.