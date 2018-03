Fost consilier al lui Ciolos: A fost inoculata ideea ca medicii au salarii nesimtite de mii de euro. Ele nu exista in realitate!

Nu sunt bani nici macar pentru aceste cresteri: Managerii spitalelor sunt disperati!

Sporurile vor fi taiate

Ziare.

com

Luni de zile mai multi membri ai guvernelor PSD, in frunte cu cel al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dar si cel al Sanatatii, Sorina Pintea, au declarat public ca medicii si asistentele vor avea "salarii ca in Occident", de mii de euro.Patrascu a explicat, intr-un interviu acordat Epoch Times , la finalul ultimei editii Rezistenta360, de ce acest lucru nu se va intampla."Realitatea este ca (maririle uriase de salarii promise de guvern - n.red.) nu exista.. Sunt exemple concrete, de peste tot din tara, nu dintr-un singur loc. Vom vedea ce se va intampla in aprilie.Cert este ca, dupa calculele noastre, dupa toata revolutia fiscala,, deci medicii, in cel mai optimist caz, vor vedea o crestere salariala, dar nu una semnificativa sau foarte semnificativa si nu una fabuloasa, oricum", a declarat Raul Patrascu."Cresterea maxima pentru medicul cu vechime va fi intre 30 si 50%, asta doar in conditiile in care se vor acorda acele sporuri maxime", considera specialistul.El spune ca tot ce am vazut in ultimul timp in spatiul public din partea guvernantilor a fost ca romanii sa ramana cu ideea ca medicii sunt de vina pentru conditiile in care ei sunt tratati in sistemul public de sanatate."Medicii isi vor duce in continuare greutatea in spate, fara sa spuna prea multe, iar", a mai spus Patrascu.Intr-un alt interviu acordat la Rezistenta TV , specialistul a explicat ca si aceste cresteri de 30% pentru medici vor fi greu de suportat de catre spitale, motiv pentru care managerii institutiilor medicale, indiferent daca sunt sau nu numiti politic, sunt "disperati"."In urma revolutiei fiscale,. Maxim un medic cu vechime va vedea sa spunem 9.000 de lei net in mana, ceea ce nu este rau, este o suma buna. Problema este ca asta e calculata cu maximum de sporuri, sa vedem daca va primi.Bugetul sanatatii nu a crescut. Spitalele isi primesc banii pe baza serviciilor de sanatate acordate si care sunt decontate de Casa. Nu s-au majorat prin lege tarifele pe care le plateste Casa spitalelor. Deci bugetele spitalelor nu au crescut cat sa acomodeze cresterea salariilor. Un manager trebuie sa taie din medicamente, din echipamente, deci va dati seama, daca pana acum oricum erau lipsuri, acum va fi si mai si.", a explicat Patrascu.El a aratat ca spitalele erau deja "intr-o gaura mare": ". Spitalelor li s-au promis de la Ministerul Sanatatii 2 miliarde de euro din care au primit unul. Instant, acele spitale au avut un deficit per total de un miliard din care trebuiau sa achite salarii, medicamente, echipamente. Pe medici trebuie sa-i platesti, ca asa scrie legea, nu poti sa incalci legea si atunci nu au mai avut bani sa cumpere medicamente".Patrascu a explicat si cum au anulat guvernantii cresterea prin taierile de sporuri."Sporurile vor fi taiate, ca sa spunem pe romaneste. Si, atentie, maxim 30% din masa salariala per unitate administrativa. Daca vorbim de spitalele judetene - ele sunt in subordinea Ministerului - deci 30% din bugetul lor va putea merge la sporuri. Pentru spitalele care sunt in subordinea primariei, si o primarie poate avea mai multe spitale,Deci. Unii brancardieri poate iar vor avea zero si tot asa", a mai spus specialistul.Intrebat cine decide acordarea acestor sporuri, Patrascu a raspuns ca ele sunt stabilite "la nivel de comitet director de spital si manager", adaugand ca de regula comitetul director e controlat de autoritatile locale. Astfel, se poate ajunge la situatii in care personalul medical, daca face declaratii sau are nemultumiri fata de deciziile unor anumiti politicieni, sa ramana fara sporuri.Fostul consilier spune ca reforma sanatatii ar trebui facuta de la radacina, pentru ca sistemul este arhaic, dar ca nu exista vointa politica pentru acest lucru., a conchis Raul Patrascu.