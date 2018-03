Frustrarea unui medic, dupa ce o pacienta a fost refuzata la pensie de boala: Regret ca nu i-am amputat mana

Ziare.

Intr-o postare publicata pe contul sau de Facebook, seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Judetean Brasov, medicul Dan Grigorescu, a povestit cum o pacienta pe care a operat-o, o femeie in varsta de 45 de ani, nu primeste pensie de boala, desi nu-si poate folosi mana dreapta."Asa nu se mai poate! Am lasat sa treaca suficient timp pentru ca aceia care ar fi putut face ceva la modul omeniei profesionale s-o faca. N-au facut-o! Pentru asta, voi aia, medici ca si mine, aveti lipsa mea definitiva de stima! Si acum, povestea! In urma cu vreo doi ani, o femeie devenea victima unui accident de munca, prin prinderea mainii drepte, dominante (a tuturor celor 5 degete si a palmei) la un calandru fierbinte dintr-o calcatorie industriala. Rezultatul final, obtinut dupa mai mult de 10 interventii chirurgicale succesive, este cel din imagini.Atat s-a putut. Eforturile au fost mari, deoarece pacienta a vrut sa aiba cat mai mult din mana originala. Numai ca o are, cum spunem, noi, plasticienii, mai mult 'la inventar', pentru ca nu este functionala aproape deloc. E insa deosebit de importanta pentru pacienta din punct de vedere psihologic, atat timp cat nu se uita lumea la ea ca la circ, asa cum ar fi daca i-ar lipsi de tot. Sau aproape deloc", a explicat Dan Grigorescu.Potrivit medicului brasovean, in momentul in care specialistii i-au evaluat capacitatea de munca a femeii, au stabilit ca are o "deficienta functionala minima", astfel ca nu poate primi pensie de boala."Evident ca a venit si momentul evaluarii de catre specialistii in domeniu la nivel national a capacitatii de munca si, evident, si a incadrarii intr-una din variantele de pensie de boala cuprinse in lege. Verdictul? Deficienta functionala minima! Fara pensie de boala! 'V-au ramas falange la degete!' - i-au spus, doct, unii din comisie, fara sa-i examineze functiile actuale ale restului de mana, mai intai strivita si arsa, iar mai apoi reconstruita in multe ore de interventii chirurgicale. 'Nu aveti decat 40% deficit, asa ca, asta e!' - au concluzionat, in dispret fata de situatia definitiva a pacientei, unii aia", a scris, revoltat, Dan Grigorescu.Seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Judetean Brasov le-a transmis celor care au decis ca femeia sa nu primeasca pensie de boala "sa le fie rusine" si a precizat ca regreta faptul ca nu i-a amputat mana si astfel acum avea un venit."Oameni buni! Toata lumea medicala stie ca o structura fara functie nu are, practic, nicio valoare in afara de cea psihologica (hai sa va dau, in trecere, exemplul reconstructiei de san dupa indepartarea celui original in cancerul mamar). Ce sa mai spunem despre mana, care la om este organul esential al muncii? Daca nu poate 'prinde' nimic cu ea, chiar 'intreaga' fiind, cu toate degetele si falangele 'originale' (ce ati zice, de pilda, de o mana paralizata?), poate oare cineva de pe Pamantul asta munci?Adica dam ajutor social unor persoane integre fizic 100% si nu dam o amarata de pensie unuia care s-a nenorocit la munca? Rusine sa ne fie! Zau ca, in asemenea circumstante, ma incearca rau de tot regretul ca nu i-am amputat Marinelei Farcas inca de la inceput mana si ne-am chinuit (si noi, cei din echipa medicala si pacienta, atat amar de timp)! Macar avea de-o pensie, acolo", a scris Dan Grigorescu.In finalul postarii, medicul brasovean a precizat ca pacienta sa intentioneaza sa-i dea in judecata pe specialistii care i-au evaluat capacitatea de munca, spunand ca "sper sa aflati si voi ce pret au lacrimile pe care abia poti sa ti le stergi cu o mana ca asta".