Generalul Oprea, despre revenirea la munca a directorului spitalului Suceava: Suntem obligati sa-l reincadram. Fiecare isi poarta crucea

Generalul Ionel Oprea, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a precizat la Digi24 ca revenirea lui Macovei la munca este normala si ca sunt obligati sa il primeasca inapoi, dar ca acesta isi poate da demisia."Revenirea la serviciu a directorului medical este normala. Trebuie sa disjungem niste aspecte. Este vorba de o abordare a societatii civile, a opiniei publice, a mass-mediei, insa din punct de vedere legal, trebuie sa iei in considerare faptele reale.Domnul doctor Macovei a ocupat postul in baza unui concurs, deci legal, a avut contract legal, iar absenta dansului a fost generata de incapacitatea temporara de munca data de boala. Neproducandu-se nicio alta decizie legala, administrativa de inlocuire a dansului, sau de suspendare din functie, suntem obligati sa il reincadram", a spus Oprea.Generalul a precizat ca in acest caz justitia trebuie lasata sa isi faca treaba, adaugand ca exista o cercetare penala in curs."Aceasta revenire il va pune in fata cu echipa pe care poate a abuzat-o, spun unii si altii. Da, fiecare isi poarta crucea, e responsabil pentru ceea ce a facut. Poate a facut si fortat de anumite conditii. Poate sa demonstreze ca nu este omul rau care poate ca a parut in aceasta circumstanta. Poate sa vina sa preia, ca sa vada care sunt noile conditii de lucru acum, pentru ca a inceput sa functioneze echipa.Poate sa isi dea demisia. Este decizia dansului si cred ca va actiona. Noi ii dam posibilitatea de a actiona asa cum doreste, in limite legale, insa. Si fara patima, fara porniri. Trebuie sa actionam echilibrat, sa dam un semnal de stabilitate intregii echipe", a mai spus generalul Oprea.