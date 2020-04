Gest emotionant! Un antreprenor lovit de criza le-a dus florile medicilor care l-au ajutat sa traiasca

Ziare.

Otarasanu, proprietar la Gradina cu Flori , a vrut sa le arate medicilor ca munca lor conteaza. El spune ca ar vrea sa ajunga si la alti medici, cei de la Bucuresti care l-au operat, dar deocamdata nu este posibil."Am vrut sa le arat cadrelor medicale ca oamenii le sunt recunoscatori pentru ce au facut pana acum, dar si pentru ce fac in continuare in lupta cu aceasta epidemie. Fara medicii de la Targu-Jiu si fara doctorii Sorin Patrascoiu si Corneliu Rosulescu de la Spitalul Sfanta Maria din Bucuresti, azi nu as mai fi in viata", a spus antreprenorul gorjean pentru"Medicii s-au bucurat de gestul pe care l-am facut, au apreciat. As vrea sa ajung si la Bucuresti sa fac acelasi gest pentru medici, dar probabil o sa astept sa se termine epidemia", a adaugat acesta.Otarasanu, caruia i-a fost extras un rinichi si care are sotia cu o boala care ii afecteaza plamanii si un copil de intretinut, spune ca resimte din plin efectele crizei economice provocate de coronavirus."Vanzarile mi-au scazut foarte mult in aceasta perioada. Eu am flori, legume de sezon si plante aromatice. Nu pot spune ca prosperam nici inainte de criza, dar era de ajuns sa imi intretin familia. Acum, daca situatia mai continua mai mult de o luna-doua, va fi foarte dificil din punct de vedere financiar.Chiar si asa, am zis ca la cate pierderi am, nu mai conteaza altele daca e vorba sa fac un gest de apreciere fata de medici, asa ca am facut mai multe ghivece si cosulete cu flori si le-am dus la Targu-Jiu", a mai spus el.