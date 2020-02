Ginecolog din Targoviste, retinut pentru luare de mita: A cerut 1.700 de lei pentru o cezariana

Ziare.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a facut public mesajul pe care l-a primit de la sotul pacientei, in care acesta povesteste ca, dupa ce l-a denuntat pe doctorul care a luat spaga, sotia sa a fost injurata de un medic, iar o asistenta ar fi refuzat sa-i faca tratamentul."Astazi, ofiterii DGA Targoviste au arestat un medic ginecolog care a pretins 1.500 de lei mita unui cuplu sarac dintr-un sat din Dambovita. Medicul i-a pretins bani sotului, spaga trebuia data dupa interventie si a fost impartita ulterior intre ginecolog, anestezist si o asistenta de la sala", a scris, joi, pe Facebook , deputatul Emanuel Ungureanu.Dupa ce l-a denuntat pe medic, femeia ar fi fost injurata de un alt doctor, iar o asistenta ar fi refuzat sa-i faca tratamentul.Ungureanu a publicat si un mesaj pe care l-a primit de la sotul femeii: "Sa traiti, ma scuzati ca va deranj din nou, dar este o problema foarte grava din punctul meu de vedere cu sotia mea la spital . De dimineata, la ora 6:30, o asistenta nu prea voia sa-i faca tratamentul, pe motiv ca 'l-a aranjat pe doctor', iar acum 30 de minute a venit un domn doctor ginecolog Tomescu a intrebat-o daca ea e ....... iar cand a iesit din salon a injurat-o de toate alea si avea si el o pacienta cu sotia in salon operata ieri si a mutat-o din acel salon"."Acest om a avut incredere in mine, l-am sfatuit sa il denunte pe spagar la DGA si acum se teme ca personalul medical din spitalul Targoviste ii vor face rau sotiei. Rog public institutiile statului sa protejeze aceasta familie si medicii si asistentele care le plang de mila colegilor spagari si fac presiuni asupra acestei familii sa fie aspru pedepsiti", a mai scris Ungureanu pe Facebook.Surse din randul anchetei au declarat, pentru News.ro, ca medicul ginecolog la care se face referire a fost deocamdata doar retinut, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva.Medicul a fost prins, miercuri, in urma unui flagrant.Potrivit surselor citate, medicul a cerut 1.700 de lei pentru o operatie de cezariana, primind 1.400 de lei. 100 de lei a oferit medicului anestezist care a participat la interventie si 50 de lei unei asistente.Si anestezistul si asistenta sunt vizati in dosar.