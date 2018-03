Greva generala din sanatate, explicata: Guvernul face o haiducie - ia din sporuri, ca n-are bani de salarii

Guvernul schimba regulile in timpul jocului pentru ca nu are bani

Finantele ne-au zis "gasiti voi bani!"

Salariile pe hartie, rea credinta sau nestiinta? Cine si cat castiga in plus si cine pierde

"E o golanie, ne muta banii"

"Medicii si intreg personalul din sistemul de sanatate, afiliati Federatiei Sindicale Hipocrat si nu numai, decid deschiderea conflictului de munca si parcurgerea etapelor legale in vederea organizarii grevei generale.Semnalele de alarma au fost trase si anterior, prin actiuni spontane, individuale, ale biologilor, chimistilor, ale personalului din cadrul directiilor de sanatate publica, inainte si dupa dezbaterile din comisiile din Camera Deputatilor", a anuntat printr-un comunicat de presa Ion Cotojman, presedintele Federatiei Sindicale Hipocrat.Vicepresedintele Sanitas Romeo Stancu a explicat pentrucum s-a ajuns in aceasta situatie si de ce sindicatele nu au reactionat mai devreme."Situatia pe regulamentul de sporuri, daca citim in corpul lui fara Anexa 10, lucrurile sunt foarte bune din punctul nostru de vedere. Numai ca ni s-a bagat pe nas Anexa 10, care ne limiteaza aceste sporuri.In conditiile de fata,, ca sa zicem de-a dreptul. Aceasta- asistenti, infirmiere, moase etc", ne-a spus Romeo Stancu.Despre aceasta anexa contestata de sindicalisti si personalul medical, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus ca ar fi, de fapt, orientativa, insa cei de la Sanitas nu cred asta pana nu o vad disparuta."Anexa 10 prima data am crezut ca e baza de date, ca pe materialul pe care l-am primit sunt niste sume, are 500 de pagini. Atat timp cat e prinsa in regulamentul de sporuri nu este orientativa, ca in regulamentul de sporuri zice de la Anexa 1 la Anexa 10.In urma intalnirii pe care am avut-o duminica cu dna Pintea i-am spus ca nu este ok, ca exista unitati sanitare care pot acorda sporuri mai mari decat sunt prevazute in aceasta anexa. Si atunci a zis ca nu, ca aceasta anexa a fost facuta pentru Ministerul Sanatatii. Dar nici pentru Ministerul Sanatatii (MS) nu e in regula. S-au colectat date de la spitalele din subordinea MS, care are in jur de 60.000 de salariati. Totalul din sistemul sanitar sunt vreo 280.000.MS nu poate colecta date vizavi de masa salariala de la consiliile locale, judetene, ministerele cu sisteme sanitare proprii. Si au facut acest regulament de sporuri si aceasta Anexa 10 doar pe datele pe care le au de la 60.000 de oameni, lucru care nu e corect. Nu se poate medicului cu spor de 85% sa-i dai 1,3% spor. Anexa 10, atat timp cat e cuprinsa in corpul regulamentului, poate sa devina si obligatorie, dar noi ca federatie o respingem total", a mai spus Romeo Sandu.Intrebat de ce sindicatele nu au reactionat mai din timp, asa cum sunt acuzate de unii salariati din sanatate, vicepresedintele Sanitas a spus ca problemele au aparut cam de 2 luni, dupa ce Legea Salarizarii a inceput sa fie "corectata" prin tot felul de ordonante: "lucrurile astea s-au petrecut dupa aparitia legii, se petrec in ultimele 2 luni".O varianta discutata de sindicalisti a fost ca sporurile sa fie pastrate in acest an la nivelul de la 1 ianuarie, pe parcurs urmand sa fie continuate negocierile pentru gasirea celor mai bune solutii.Sandu spune ca Sanitas a cerut asta, insa s-a lovit de raspunsul "nu sunt bani"."Asta am solicitat in prima instanta, raspunsul de la Finante a fost ca mai inseamna 9,6 miliarde de lei pastrarea acestor sporuri in anul in curs. (...) Dna ministru Sorina Pintea chiar a fost de buna credinta, a incercat toate variantele posibile. Ministerul Muncii si Finantele sunt problemele, ca spun NU de fiecare data, ca nu sunt bani. Spun 'gasiti voi bani'. Pai daca gaseam noi bani, eram noi la Guvern. Noi n-am facut declaratii impotriva dnei ministru Pintea, ea e de o luna de zile acolo, i-au fost puse lucrurile in brate", a completat vicele Sanitas.Liderii sindicali au acuzat ca salariile triplate pe care le-au tot avansat guvernantii sunt doar pe hartie. Ce inseamna concret acest lucru?, adica salariul brut e 15.500, deci netul e undeva la 9.000, luand in calcul sporurile, care efectiv au fost taiate pentru medici, suma este undeva tot acolo, maxim 10.000 de lei fara garzi., primesc mai putin decat au primit pana acum., sa zicem radiologie, nu au fost prinsi nici ei.Nu stiu daca din nestiinta sau din rea credinta, desi un raspuns a fost 'moasele sunt alea care nasc la tara'. Asta a fost un raspuns in Comisia de Munca din Camera Deputatilor. Nu e in regula sa-mi spui ca moasa nu e asistenta. A fost asistenta si a mai facut 4 ani de facultate, e supraspecializata si primeste mai putin decat asistentul medical generalist.O alta situatie e la TESA, isi pastreaza sporurile pana la sfarsitul anului si sunt cazuri unde personal TESA are spor de 115%, iar persoanlul medical din aceeasi institutie spor maxim de 30%, vorbesc de spitalele monoprofil de TBC", a prezentat Sandu situatia.El spune ca majoritatea personalului medical este pentru greva generala."S-au creat niste discriminari care nu-si au locul si-n conditiile de fata rezultatul e iesitul in strada. Colegii din Consiliul National au hotarat miscari de protest. Sunt pe o perioada destul de lunga insirate, tocmai pentru a mai putea discuta si rezolva din situatiile respective.In spitalul in care lucrez, majoritatea colegilor spun ca", a spus Surdu.Intrebat daca si medicii sunt de aceeasi parere, el a replicat ca "mai mult sau mai putin, dar de la medic in jos, toti"."Corect si de bun simt e ca pe perioada negocierilor sa negociezi, dar cand ti se pune piciorul in prag si ei doar impun, clar iesim in strada", a conchis Surdu.