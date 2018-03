Greva generala in Sanatate: Vor fi proteste la ministere si la sediul PSD, dupa ce salariile au crescut doar pe hartie

De la salarii ca-n Occident la greva generala

Protestul va incepe cu 4 zile de pichetari si va culmina cu un miting la care vor participa cateva zeci de mii de salariati din sanatate.Astfel, pevor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor, precum si sediul PSD.Dupa aceea,unde se estimeaza ca vor participa in jur de 20.000 de oameni."Incepand de maine (marti - n.red.) vom strange semnaturi in vederea declansarii unei greve generale, iar cand vom avea destule semnaturi stranse, vom stabili si data grevei, iar pentru luna aprilie am stabilit un miting si un mars.Sunt mai multe date luate in calcul, astfel incat sa nu mai patim ca data trecuta sa ne respinga solicitarea de autorizatie a acestui miting.Vom propune mai multe date si banuiesc ca pentru una dintre ele vom avea aprobare si vom organiza un miting. Estimam 20.000 de participanti, pentru ca s-a intrebat fiecare lider judetean cu cati oameni poate participa si s-a ajuns la aceasta cifra", a declarat, pentru Agerpres , presedintele Sanitas Bucuresti, Viorel Husanu.Acesta a precizat ca in cadrul Consiliului au fost votate trei revendicari, si anume eliminarea pragului de 30% prevazut in Legea Salarizarii pentru sistemul de sanatate, respingerea anexei 10 privind sporurile, dar si majorarea salariilor pentru toti salariatii din sanatate si asistenta sociala."In unanimitate, toti liderii din Consiliul National au votat urmatoarele revendicari: eliminarea pragului de 30% prevazut in articolul 25 din Legea salarizarii pentru sistemul de sanatate si respingerea in totalitate a anexei 10 privind sporurile, care practic reprezinta un ajutor social pentru unii, in niciun caz un regulament corect de sporuri.Solicitam aplicarea regulamentului de sporuri asa cum a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii, cu sporuri intre 0-85%. A treia revendicare, poate cea mai importanta, este majorarea salariilor pentru toti salariatii din sanatate si asistenta sociala, altii decat asistentii si medicii, carora le-a crescut de la 1 martie 2018. Ei aveau asteptari de o crestere de 25%, asa cum prevedea Legea Salarizarii, numai ca odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat s-a anulat aceasta crestere. Vrem o crestere reala de 25% pentru toate aceste categorii", a spus Husanu.Duminica dupa-amiaza, la Ministerul Sanatatii, au avut loc noi negocieri in incercarea de a opri protestele, insa acestea au esuat din nou.De luni de zile, oficialii mai multor ministere, in special de la Munca si Sanatate, au declarat public cu fiecare ocazie ca aplicarea Legii Salarizarii va aduce venituri aproape ca in Occident in sistemul de sanatate de stat. Masura urmarea sa opreasca si exodul medicilor si asistenilor, dar si fenomenul spagii din spitale, au sustinut Lia Olguta Vasilescu si Sorina Pintea.Desi angajatii au spus de la inceput ca legea creeaza discriminari si nedreptati, sindicatele asigurau ca problemele vor fi reglate odata cu noul regulament pe sporuri.Insa dupa luni de discutii solutiile oferite de guvernanti duceau la situatii in care orice crestere obtinuta pe Legea Salarizarii era anulata de aplicarea sporurilor, astfel ca s-a decis sa se recurga la proteste.Ramane de vazut cum vor reactiona guvernantii si ce rezolvari vor propune.