Greva japoneza in spitale: Prin modificarea OUG 114, medicii pierd pana la 3.000 de lei pe luna

"Ne dorim sa tragem un puternic semnal de alarma Guvernului si reprezentantilor Ministerului Sanatatii cu privire la aspecte importante, care afecteaza in mod grav sistemul de sanatate, personalul medical si pacientii!Solicitam dialog, dezbatere, asumare, transparenta. Modul in care reprezentantii Guvernului si Ministerului Sanatatii aleg sa ii trateze pe medici este total incorect si neasumat. Ne dorim respectul cuvenit pentru munca facuta zi de zi in spitale si colaborare, nu masuri luate peste noapte, fara a exista dezbatere, dialog si a cantari consecintele directe si indirecte", anunta un comunicat de presa al USMR Alianta Medicilor.Conform sursei citate,"Vorbim aici de modificarea modalitatii de calcul a sporurilor, de oameni care o sa fie grav afectati, unii dintre ei vor avea. Consideram ca exista solutii ca acesti profesionisti sa nu aiba de suferit, ele pot fi gasite daca ne asezam la masa dialogului", conform sursei mentionate.Sindicalistii cer scoaterea OUG 114 din procesul de transparenta decizionala pentru a fi mai intai dezbatut si discutat cu organizatiile sindicale."Scaderea veniturilor va insemna exodul multor medici si va duce la scaderea accesibilitatii pacientilor la specialisti si servicii medicale de calitate. Atragem atentia asupra faptului ca deficitul de forta de munca in domeniul sanatatii ramane critic, numarul de medici si de asistente medicale fiind printre cele mai scazute din Europa. Oficial in perioada 2010-2016 peste 16.000 de cadre medicale au cerut eliberarea certificatelor profesionale de la Colegiul Medicilor din Romaniei, iar alti 10.000 de medici au plecat din tara, in ultimii doi ani", conchide sursa citata.Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat miercuri ca sporul pentru conditii vatamatoare si periculoase va fi acelasi pentru toti angajatii din sistemul public si va reprezenta 25% din salariul de baza minim brut pe tara."O alta serie de prevederi au fost incluse in proiectul de lege privind modificarea OUG 114 si pentru completarea si modificarea unor acte normative ca urmare a noii strategii fiscal-bugetare aprobate de Guvern. (...) De asemenea, a fost regandit modul de alocare a sporului pentru conditii periculoase si conditii vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de 25% din salariul de baza minim brut pe tara", a spus Danca.Potrivit acestuia, argumentul care a stat la baza acestei prevederi are in vedere "eliminarea discriminarilor produse in mod artificial intre diferite categorii de angajati expusi in aceeasi masura conditiilor de munca periculoase sau vatamatoare"."In aceleasi conditii de munca periculoase sau vatamatoare angajatii trebuie sa beneficieze de acelasi spor care are o raportare la salariul minim brut pe tara, nu se mai raporteaza la cuantumul salariului de baza al angajatului, ci este un procent fix din salariul minim brut pe tara", a explicat Danca.