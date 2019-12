Guvernul a adoptat OUG care permite desfasurarea rezidentiatului in spitale militare si private

Ziare.

La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.Conform documentului, pregatirea in rezidentiat se va defasura in mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, prin departamentele de invatamant postuniversitar medical, medico-dentar si farmaceutic, inclusiv in cabinete medicale individuale de medicina de familie, precum si in unitati sanitare si unitati medico-militare ale ministerelor cu retea sanitara proprie, sau in unitati sanitare aflate in administrarea unitatilor publice locale, informeaza Ministerul Sanatatii, printr-un comunicat de presa."De asemenea, pregatirea in rezidentiat se va putea desfasura si in cadrul unitatilor sanitare private si in institutiile de invatamant superior particulare acreditate, care au in structura programe de studii universitare de licenta in domeniul medicina, medicina dentara, farmacie, in conditiile indeplinirii de catre acestea a criteriilor si conditiile de pregatire in rezidentiat aprobate prin ordin al ministrului sanatatii", se arata in sursa citata.Actul normativ adoptat mai stabileste reglementari privind coordonatorii de program in rezidentiat, responsabilii de formare, drepturile si obligatiile pentru spitale, dar si pentru rezidenti."Am reusit ca, intr-un timp record, sa organizam in bune conditii concursul de intrare in Rezidentiat si sa salvam o generatie de specialisti in conditiile in care inregistram o lipsa a resursei umane in sistemul sanitar. Prin reglementarile de astazi eliminam inechitatile existente elaborand cadrul legal care da posibilitatea formarii unui numar mai mare de specialisti atat in sistemul public, cat si in unitati sanitare private si institutii de invatamant superior particulare acreditate care indeplinesc toate conditiile de pregatire.Astfel, toti cei care au obtinut la concurs peste 60% din punctajul pe domeniu, vor intra in pregatire. Avem inregistrat un record privind numarul de rezidenti pe care-l vom pregati, estimam 7159 rezidenti, in Romania si speram ca efectele sa se vada in cativa ani", a spus Victor Costache, ministrul SanatatiiFata de cele 3.960 locuri alocate domeniului medicina generala au fost identificate solutii pentru ca peste 900 tineri care au obtinut punctaj minim de promovare si care nu puteau fi incadrati in sistemul actual de formare aferent medicilor rezidenti sa intre, suplimenmtar, in pregatire.In prezent, se lucreaza si pentru integrarea celor din domeniile medicina dentara si farmacie, mai transmite Ministerul."Pentru a nu exista disfunctionalitati in comunicare, intre cei promovati la Rezidentiat si Centrul de Resurse Umane din Sanatatea Publica (CRUSP), unitatea aflata in subordinea MS si care se ocupa de repartizarea pe specialitati a noilor medici rezidenti, se va forma un grup suport. Acesta va fi alcatuit din reprezentanti ai MS si reprezentantii celor admisi, astfel incat partile sa lucreze impreuna si transparent in vederea integrarii tuturor celor care au obtinut peste 60% din punctajul pe tara, pe domeniu", arata comunicatul.Rolul grupului va fi acela de indrumare, ca noii medici rezidenti sa aiba toate informatiile necesare unor optiuni clare.Suplimentar, Ministerul Sanatatii pune la dispozitie o adresa de e-mail, creata pentru cei care doresc consultanta cu privire la alegerea locului unde isi vor definitiva pregatirea de specialitate, precum si un numar special de telefon.La CRUSP va exista pana in luna februarie, anul viitor, un birou dedicat acestor informari si consultari.