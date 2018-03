Guvernul a adoptat regulamentul de sporuri, angajatii din sanatate se pregatesc de greva

Iata ce prevede regulamentul de sporuri:

Pentru locurile de munca cu conditii periculoase - de 15% pana la 25% din salariul brut

Pentru locurile de munca cu conditii deosebit de periculoase - de la 35% pana la 85%

Pentru locurile de munca cu conditii periculoase sau vatamatoare - de la 5% pana la 15%

Pentru locurile de munca cu conditii grele - de la 10% pana la 15%

Pentru personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generatoare de radiatii in conditii periculoase - pana la 30%

Pentru personalul care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare cu specific deosebit - de la 10% pana la 15%

Pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati izolate - pana la 20%

Pentru personalul care isi desfasoara activitatea in unitati de asistenta sociala pentru care exista sau nu cazare - de la 7,5% pana la 75%.

Continua protestele. Sindicatele ameninta cu greva generala

Cum s-a ajuns aici si de ce sunt sporurile importante

"In sedinta de guvern de astazi a fost adoptata hotararea de guvern privind regulamentul-cadru care stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditiile de munca din familia ocupationala sanatate si asistenta sociala", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, citat de Agerpres.El a amintit ca in Legea Salarizarii este prevazut pragul maxim de 30% din suma salariilor de baza la nivelul ordonatorilor principali de credite.Nelu Barbu a explicat ca se aplica un spor mai mare pentru cei care lucreaza in conditii foarte periculoase, dand ca exemplu angajatii din laboratoare in care sunt testate afectiuni precum SIDA sau pe cei care lucreaza cu pacienti care sufera de TBC.Purtatorul de cuvant al Executivului a indicat ca locurile de munca, marimea concreta a sporurilor si categoriile de personal care primesc sporurile se stabilesc la nivelul fiecarui ordonator principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatiilor, avand la baza buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munca.Situatia ii nemultumeste pe angajatii din sanatate, care acuza Guvernul ca i-a pacalit, pentru ca majorarile de salarii au fost anulate prin scaderea sporurilor.Saptamanile acestea sute de oameni veniti din toate judetele au pichetat Ministerul Sanatatii, Finantelor si pe cel al Muncii, pentru a le cere sa corecteze aceasta pacaleala, insa Guvernul a mers mai departe si a adoptat regulamentul."Federatia SANITAS isi continua programul de proteste hotarat de Consiliul National, asumandu-si inclusiv posibilitatea de a se ajunge la greva. Aceasta ramane o decizie ce va fi luata in urmatoarea sedinta a Consiliului National, dupa o analiza clara, pe date si cifre, a efectelor aplicarii Legii 153/2017", anunta Sanitas, dupa negocierile esuate de joi de la Ministerul Muncii."Nu ne-au promis nimic, din contra, au spus ca nu vor sa schimbe nicio virgula si nu ne vor lasa sa depasim plafonul de 30%. Surprinzator a fost ca nu credeau ca medicii sunt nemultumiti. Ori ei nu citesc presa, ori nu se uita la televizor, pentru ca au iesit spontan. A fost chiar o afirmatie ca ''.Am vorbit cu secretarul de stat Randunica, dar a fost domnul Gibescu cel care a creionat legea, cel care este in spatele Legii Salarizarii", a declarat pentru Agerpres presedintele Sanitas Bucuresti, Viorel Husanu.Vezi un fotoreportaj Ziare.com de la protestul din usa Olgutei Vasilescu: PSD-ul pierde! Majoritatea a votat cu PSD-ul, nu o sa mai mearga! Am stat de vorba cu Raul Patrascu, specialist in Sanatate, absolvent de Yale si fost consilier de stat in Guvernul Ciolos, pentru a intelege cum s-a ajuns aici."Sporurile au fost acordate initial ca sa poata fi marite salariile medicilor din anumite sectii care aveau conditii mai grele de munca, sa reflecte acest lucru. Si au fost date sub forma de sporuri, si nu incadrate in legea de baza a salarizarii, pentru ca nu aveau buget pentru ele.Si atunci le luau din bugetul general, le puneau in bugetul Ministerului Sanatatii si Ministerul Sanatatii le dadea mai departe la spitale.Acum, prin Legea Salarizarii, ei au marit, dar doar pe hartie, salariile. Odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, la specialitati precum anatomie patologica, medicina legala, urgenta etc, de fapt, le-au scazut salariile. Acum, de la 1 martie, a intrat valoarea pentru 2022 si le vor mai creste putin veniturile, dar nu la valoarea pe care o aveau inainte, pentru ca in regulamentul de sporuri e prevazut pragul de 30% din masa salariala pe ordonator de credite", a rezumat situatia Raul Patrascu.Acesta ne-a explicat ca acum, practic, cei care vor avea cel mai mult de suferit vor fi cei care aveau sporurile cele mai mari, deci lucrau in conditiile cele mai grele, ceea ce poate declansa un nou puseu in ce priveste exodul cadrelor medicale si, totodata, nu-i va incuraja pe cei tineri sa-si aleaga asemenea specialitati."Unii poate nu vor primi nimic, altii putin mai mult. E ca un fel de taxa de solidaritate. Desi ei sunt medicii care lucreaza in conditiile cele mai grele, vorbim de HIV SIDA, psihiatrie cu pacienti care sunt violenti, de ATI-isti, care stau in vaporii aia in sala de operatie toata ziua si care sunt supusi sub stres continuu ca au urgente care vin pe banda rulanta.Ati vazut colegul de la ATI care a murit in garda. E foarte stresant pentru inima unui doctor sa faca si garzi din acestea, unde ai adrenalina care iti pompeaza in vene mereu si esti tot timpul stresat ca acum trebuie sa faci, acum sa resuscitezi, acum sa bagi medicamentul ala, si niciodata sa nu gresesti, ca e diferenta dintre viata si moarte. E o presiune extrema asupra corpului uman si pana la urma cedeaza.Si, din punctul asta de vedere, s-au acordat sporurile atunci, ca sa atraga mai multi tineri pentru asta. Acum din nou nu vor mai atrage, e o specialitate foarte solicitanta. Acum Guvernul le cere sa fie solidari, dar nu face aceasta solidarizare in functie de ierarhizare", a mai explicat Patrascu.