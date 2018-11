Guvernul a majorat cu 300 locurile la rezidentiat: Vrem sa stopam migratia medicilor

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al MS, actul normativ asigura respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile ulterioare, in sensul acordarii posibilitatii de a intra la repartitie si a candidatilor care la concursul de rezidentiat din sesiunile precedente au fost declarati respinsi, desi au obtinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, dar s-au clasat in afara numarului de locuri/posturi publicat la concurs."Dorim sa facilitam accesul medicilor tineri pe piata muncii pentru ca avem nevoie de specialisti care sa ofere servicii medicale de calitate populatiei, mai ales in zonele defavorizate, unde deficitul de medici este sensibil mai mare decat in celelalte zone ale tarii.De asemenea, prin decizia de astazi, Guvernul urmareste si stoparea migratiei medicilor, fenomen care accentueaza si mai mult deficitul de personal medical de specialitate", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, citata in comunicatul de presa.Conform sursei citate, se asigura un cadru cadru coerent institutional care asigura formarea de specialisti in toate activitatile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat la nevoile de servicii de sanatate.Stagiul de rezidentiat pentru candidatii care aleg loc/post va incepe la data de 1 ianuarie 2019, data de la care se va face incadrarea cu contract individual de munca pe durata determinata/nedeterminata, dupa caz, si de la care se va face salarizarea ca rezident.Initial, Ministerul Sanatatii publicase pe site un proiect de hotarare de guvern care prevedea ca numarul de locuri la rezidentiat s-ar putea majora de la 5.415 la 5.715.