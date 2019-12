Guvernul adopta marti o OUG privind rezidentiatul: Asistam la monopoluri, in doar cateva centre universitare

Ziare.

Mai exact, prin acest act normativ vor putea desfasura programe de rezidentiat si spitalele militare, cele judetene si cele private."S-a discutat despre rezidentiat. Dupa cum bine stiti, rezidentiatul s-a desfasurat fara probleme, in conditiile in care a fost crescut numarul de locuri la rezidentiat si de asemenea, maine evaluam elaborarea unei OUG cu privire la desfasurarea rezidentiatului in toate spitalele din Romania.Pana acum asistam la monopoluri legate de rezidentiat, in doar cateva centre universitare. Prin ordonanta pe care o dam maine (marti - n.red.), permitem si spitalelor militare din tara, spitalelor judetene, spitalelor private, sa poata sa desfasoare programe de rezidentiat, astfel incat tineri care sunt finantati prin locurile obtinute la rezidentiat sa poata sa faca practica in spitale, sa poata sa isi puna la dispozitia sistemului medical romanesc cunostintele si munca pe care pot sa le depuna", a declarat Raluca Turcan luni.Absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie au sustinut duminica examenul de intrare in Rezidentiat . In centrul universitar Bucuresti, la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, au sustinut concursul cei mai multi candidati - aproximativ 36,72% din numarul total de inscrisi.Camera Deputatilor a adoptat, la finalul lunii octombrie, in unanimitate, proiectul de modificare a ordonantei care permite ca examenul de rezidentiat sa se desfasoare in acest an pe 8 decembrie , stabilind ca, in 2019, cifra de scolarizare este aprobata prin hotarare a Guvernului.Asta dupa ce a tot fost amanat pe motiv ca nu s-a putut organiza pentru ca nu exista ministru la Educatie, care sa semneze ordinul.