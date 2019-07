Guvernul bulgar a "legat de glie" absolventii de medicina, prin ordonanta de urgenta

Ziare.

Ordonanta de urgenta a intrat in vigoare la data de 23 iulie, scrie Info Sud-Est Reamintim ca si ministrul roman de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat public ca intentioneaza sa ia astfel de masuri de restrictionare a circulatiei fortei de munca peste hotare, ideea fiind puternic contestata de asociatiile de studenti, de partidele de Opozitie si de cei care cunosc legislatia Uniunii Europene.", a declarat presedintele USR, Dan Barna, iar studentii au acuzat ca in loc sa le creeze conditii de munca decenta in tara, Guvernul Dancila vrea sa le restrictioneze dreptul fundamental de a-si alege locul de munca.In Bulgaria, insa, guvernul conservator condus de Boiko Borisov a luat deja decizia cu privire la medici, motivul fiind acelasi ca in Romania: deficitul foarte mare de specialisti, in special in mediul rural.Sursa citata relateaza ca, initial, guvernul bulgar stabilise ca OUG sa prevada ca absolventii de medicina sa poata lucra in acelasi spital in care isi faceau specializarea, dar ulterior a decis stabilirea unei liste de unitati spitalicesti din toata tara, tinand cont de nevoi si prioritati.Absolventii de medicina care pe timpul studiilor au beneficiat de platile statului (scolarizare, burse, stagii de pregatire) vor trebui sa profeseze dupa terminarea facultatii timp de cel putin trei ani in spitalele special desemnate, urmand sa primeasca o subventie lunara de doua salarii minime pe economie (aproximativ 560 de euro) precum si plata contributiilor sociale aferente. In plus, specialistii in medicina generala vor primi circa 650 de euro subventie lunara, conform relatarilor din presa bulgara.OUG mai prevede ca cei care refuza sa respecte decizia Guvernului Borisov vor fi obligati sa returneze intregul cost al scolarizarii, calculandu-se unele deduceri doar pentru timpul efectiv lucrat conform ordonantei de urgenta.