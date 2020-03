In plina pandemie, Institutul Socola din Iasi a concediat zeci de asistenti si infirmieri

Ce spune conducerea institutiei

O parte dintre asistentii medicali si infirmieri aflati in aceasta situatie au declarat presei ca luni, cand au venit la munca, au primit o notificare prin care li se aducea la cunostinta ca le-a incetat contractul de munca, dupa expirarea celor 90 de zile de proba."Am fost angajati acum aproape trei luni de zile, pe 12 martie ne-au fost inmanate decizii de incetare a contractului de munca. In urma protestului facut de noi la manager, deciziile au fost anulate. Am revenit la serviciu. Am venit la munca dupa graficul de lucru normal si ne-am trezit cu deciziile semnate de pe data de 27 martie care spun ca de astazi inceteaza contractul de munca.Nu este normal sa se faca abuz de clauza contractuala de 90 de zile de proba. Ei asta invoca in decizie. Avand in vedere situatia din tara, nu este normal sa ne pierdem locurile de munca mai ales ca am semnat un contract de munca pe perioada nedeterminata si am sustinut un examen. Ei spun ca a fost ilegal. Nu exista asa ceva", a spus una dintre asistentele care au protestat luni in fata Institutului de Psihiatrie Socola.Conducerea Institutului de Psihiatrie "Socola" din Iasi a declarat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca "in data de 27 martie s-au emis deciziile de incetare a contractelor individuale de munca ale acestor salariati, contracte de munca ce au incetat incepand cu data de 30 martie, in temeiul dispozitiilor art 31 alin 3 Codul Muncii - 3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia".Prin acelasi comunicat remis presei, noua conducere a Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi arata ca acel concurs organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de asistenti medicali generalisti debutanti si infirmieri, anuntat in 20 august 2019, a debutat cu mai multe sincope.Conform documentului, una dintre aceste sincope vizeaza, printre altele, faptul ca organizarea concursului nu a tinut cont de unele dispozitii legale sau ca nu au fost consultate sindicatele."Acest concurs a fost suspendat (...). Aceasta decizie a fost emisa de catre conducerea unitatii, avand in vedere Ordonanta din 18.09.2019 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi, prin care se informeaza conducerea unitatii despre imprejurarea ca s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice in sensul ca sunt date si indicii ca membrii comisiilor de concurs ar fi divulgat subiectele de la proba scrisa, inainte de desfasurarea acesteia. (...)In mod firesc trebuia sa existe o alta ordonanta a aceleiasi unitati de parchet prin care sa se informeze unitatea despre clasarea dosarului penal in ceea ce priveste suspiciunile de fraudare a concursului. Concursul organizat a fost reluat pe 9 decembrie 2019, stabilindu-se un nou calendar de concurs, calendar ce nu a respectat dispozitiile. (...) Cum afisarea rezultatelor la proba scrisa s-a realizat in data de 18 septembrie 2019, stabilirea noului calendar de concurs a incalcat dispozitiile imperative ale legii", se mentioneaza in comunicatul de presa.In comunicat se arata si ca unitatea medicala a demarat procedura juridica de anulare a concursului."Demn de remarcat este ca aceste decizii sunt vizate de legalitate de catre dna Gina Grecianu - sef Serviciu administrativ tehnic, aceeasi persoana ce a semnat si anuntul de organizare a concursului trimis spre publicare catre Monitorul Oficial, in conditiile in care doi dintre cei trei consilieri juridici ai unitatii se aflau in activitate.Un alt motiv prin care se sustine suspendarea concursului a fost si concluzia Ministrului Sanatatii prin Raportul Corpului de Control, raport ce a precizat ca acest concurs sa fie anulat, avand in vedere neregulile sesizate in organizarea si desfasurarea acestuia. Cererea de anulare trebuia facuta in termen de 5 zile de la primirea raportului. Raportul a fost primit la sfarsitul lunii noiembrie 2019", se mentioneaza in comunicatul remis presei de conducerea Institutului de Psihiatrie Socola.De asemenea, conducerea unitatii medicale arata ca sindicatele, Comitetul Director si Ministerul Sanatatii au aprobat aceasta decizie, iar Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi i s-a solicitat sprijin pentru transferul acestor salariati la alte unitati."In urma consultarii cu sindicatele (...),. (...) Aceasi decizie au luat-o si membrii Comitetului Director. S-a solicitat punctul de vedere al Ministerului Sanatatii in legatura cu aceste masuri. Ministerul Sanatatii a confirmat legalitatea acestei masuri cu recomandarea de a lua legatura cu DSP Iasi pentru un eventual transfer al acestor salariati la alte unitati sanitare. S-a solicitat DSP Iasi sprijin in legatura cu transferul acestor salariati. Nu s-a primit niciun raspuns", se precizeaza in comunicatul remis presei.Din acelasi document reiese ca la sfarsitul lunii martie incasarile pentru servicii medicale si influente salariale sunt in suma de 8,89 milioane de lei, iar cheltuiala salariala lunara este de 8,24 milioane de lei, reprezentand 92,62%. Cheltuielile lunare pentru functionarea Institutului sunt de 1,8 milioane de lei, din care 533.700 pentru medicamente, 100.000 lei pentru materiale sanitare, 50.000 lei pentru reactivi, pentru dezinfectanti - 166.000 lei, alimente - 200.000 lei, utilitati 400.000 lei, materiale curatenie = 100.000 lei."Aceste cheltuieli de intretinere si functionare reprezinta 20 % din total cheltuieli, fapt care duce la un procent de 112%", mai spun cei din conducerea Institutului de Psihiatrie Socola.