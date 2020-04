In Romania, 25% dintre persoanele infectate cu coronavirus sunt salariati din Sanatate

Cateva ipoteze explicative

Potrivit sindicatului, rata de infectare in randul lor este de 20 de ori mai mare decat cea din randul restului populatiei."In data de 7 aprilie 2020 erau confirmati pozitiv SARS-CoV-2 un numar de 1.087 salariati din sanatate.Procentul salariatilor din sanatate infectati (din total salariati) este de 0,543%, adicaRitmul in care a crescut zilnic, in medie, numarul salariatilor din sanatate infectati SARS-CoV-2 in ultimele 9 zile a fost de 22,46%", se arata intr-un comunicat al Federatiei.Mai mult, sindicatul atrage atentia ca,Potrivit Federatiei Solidaritatea Sanitara din Romania, principala ipoteza explicativa a situatiei actuale este ca aceasta evolutie a fost determinata in special de lipsa echipamentelor individuale de protectie din perioada anterioara.In masura in care ipoteza este corecta, evolutia ritmul s-ar putea mentine pe aceste coordonate intre 7 si 14 zile, spune sindicatul.Federatia precizeaza ca rata de crestere zilnica de 22% este o caracteristica ce a fost indicata in foarte multe state in perioada de maxima dezvoltare a pandemiei COVID 19.Astfel, sindicatul a luat in considerare si doua ipoteze explicative pentru diferenta dintre rata de infectare a personalului din sanatate si cea a populatiei generale:Diferentele sunt generate de impactul diferit al testarii: personalul din sanatate este testat intr-un procent mai mare (chiar daca insuficient de mare). Este ipoteza cu probabilitatea cea mai mare. In functie de puterea ei explicativa situatia ar putea fi diferita in realitate si in randul populatiei. Cu alte cuvinte, testarea intr-un procent mai mare a salariatilor din sanatate ar putea fi un indicator mai adecvat a ceea ce se intampla la nivelul intregii populatii.Diferentele sunt determinate de factori de amplificare specifici sistemului (concentrarea pacientilor infectati in unitati sanitare, ponderea mare a pacientilor care sunt purtatori asimptomatici, transmitere intra-profesionala)."Din cauza multiplelor cai de contaminare a salariatilor din sanatate,, eficienta izolarii si imunizarea unei parti a salariatilor inca nu pot juca un rol semnificativ. Pe coordonatele actuale ne mentinem estimarea anterioara:", se mai arata in comunicat.Solidaritatea Sanitara precizeaza ca isi mentine cele noua solicitari transmise luni Pe langa aceastea, sindicatul mai are inca 3:(ca parte speciala a distantarii sociale). Ea poate fi facuta prin regandirea rapida a circuitelor, a practicilor si rolurilor profesionale, respectiv a relatiilor dintre diferitele categorii profesionale., bazate pe identificarea unitatilor sanitare cu reusite semnificative in domeniu. Atragem atentia in acest punct asupra lipsei dovezilor privind eficienta sistemelor militare. Spitalele militare inregistreaza si ele procente foarte mari ale personalului propriu infectat, situatia indicand riscul ca circuitele militare sa fie si ele inadecvate protectiei salariatilor si pacientilor de infectia cu SARS-CoV-2.Modificarea paradigmei de pregatire a personalului pentru lupta impotriva pandemiei COVID 19. Pregatirea trebuie sa includa exercitii continue de pregatire in domeniul utilizarii echipamentelor individuale de protectie si sa fie centrata pe rezultat: capacitatea de a-l utiliza in conditii maxime de siguranta.I.O.