In vreme de pandemie, un senator de profesie medic a revenit la Spitalul Judetean Arad

LIVE

Ziare.

com

Wiener este medic primar de medicina interna si a decis ca, in aceasta perioada, sa isi ajute colegii din spitalul aradean, unde mai multe cadre medicale au demisionat , altele au intrat in concediu medical, iar 24 au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus."Mi s-a parut firesc sa revin ca medic, mai ales acum cand 24 de cadre medicale sunt infectate, pacientii sunt din ce in ce mai multi, lucrurile merg foarte greu. Acum e momentul sa dovedim cu totii ca meritam aprecierea societatii si suntem ceea ce suntem nu intamplator", a declarat, vineri, pentru Agerpres, Adrian Wiener.El a precizat ca a mers sa lucreze in spital din proprie initiativa."Sunt la Sectia Medicina Interna II, unde vin si pacienti cu COVID-19. Spitalul TBC Arad s-a umplut si urmatoarea destinatie a acestor pacienti este sectia noastra, unde avem deja pacienti cu noul coronavirus", a spus senatorul USR.Wiener spune despre atmosfera din spital ca este "una de incredere", cel putin la nivelul sectiei in care lucreaza."Speram cu totii sa nu avem un tsunami de cazuri, sa nu avem foarte, foarte multi pacienti care sa vina in scurt timp. Nu stim in ce masura transmiterea comunitara va amplifica numarul de cazuri si trebuie sa fim pregatiti", a spus parlamentarul.Referitor la echipamentele de protectie din spital, el afirma ca "deocamdata exista, in mare parte din donatii".Senatorul considera ca aceasta criza "e un moment oportun" pentru cadrele medicale sa dovedeasca ca sunt alaturi de oameni."Corpul medical a fost blamat ani de zile ca fiind sursa coruptiei in Romania, am ajuns sa fim urati de populatie. (...) Sunt unele persoane care poate au cedat temerilor, anxietatii, au considerat ca trebuie sa plece (din spitale - n.r.), dar nu cred ca e un fenomen de masa", a mai spus Adrian Wiener.Cu privire la activitatea din Parlament, Wiener a declarat ca lucreaza online."Sunt medic in primul rand, intamplarea face ca am ajuns pentru patru ani parlamentar. (...) Votam de la distanta, fiecare de unde este, faptul ca lucrez in spital nu imi afecteaza activitatea din Parlament", a spus senatorul.El a precizat ca locuieste in continuare acasa in Arad, insa si-a luat masuri de protectie a membrilor familiei.