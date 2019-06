Inca un medic a murit in timpul garzii

Ziare.

com

Informatia a fost facuta publica de Livia David, medicul din Craiova care acum cateva luni a inceput sa distribuie pe Facebook o lista cu medicii care au murit in timpul garzilor."Lista medicilor decedati in garda se prelungeste cu inca un nume", a scris medicul Livia David pe Facebook si apoi a transmis mesajul trimis de un alt medic: "Colegul Stefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (si-a amenajat spatiul din casa pentru cabinet medical pe vremea cand toti lucrau inca in cabinetele de stat) s-a dus azi la ceruri.Nu a mai apucat sa iasa din garda efectuata la CP. Abia iesise la pensie, mai facea garzi la CP pentru a fi inca activ. Se mutase din Oradea mai la sat pentru a fi mai linistit si pentru a se putea ocupa mai mult de nepoti".Medicul Livia David face apel la Ministerul Sanatatii, intrebandu-se cati medici trebuie sa mai moara pana se va schimba ceva."ALO!!! MINISTERUL SANATATII!! COLEGIUL MEDICILOR..Nu credeti ca deja s-a depasit orice limita??? Cum ne aparati voi interesele noua ca breasla??? Cati mai trebuie sa murim?? Deja nu mai putem ramane pasivi la nenorociri ca aceasta!", a notat medicul.In octombrie 2018, Livia David a facut o lista cu medici care au murit in timpul garzilor si a publicat-o pe Facebook , indemnand oamenii care cunosc astfel de cazuri sa o completeze.A.G.