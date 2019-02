Inca un medic fals descoperit la Oradea: Femeia facea de doi ani operatii estetice

Ziare.

Potrivit Politiei Romane, miercuri seara, politistii bihoreni au facut doua perchezitii pentru documentarea activitatii infractionale."Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2017-2019, femeia ar fi efectuat mai multe acte medicale estetice faciale, prin injectarea acidului hialuronic in buze si cearcane, fara a avea calitatea de medic", arata sursa citata.In urma perchezitiilor facute la domiciliul acesteia si la un salon cosmetic din Oradea, politistii au descoperit si au ridicat, in vederea cercetarilor, agende cu programarea pacientelor, facturi de achizitie a acidului hialuronic, bilete de tratament, consimtamant al pacientelor, seringi sigilate cu acid hialuronic, seringi cu acid hialuronic folosite si altele.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Politia Judeteana Bihor continua cercetarile, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, pentru documentarea intregii activitati infractionale a celei in cauza.Amintim ca in ultimele saptamani au iesit la iveala mai multe cazuri in care persoane necalificate au obtinut diplome de medic false.