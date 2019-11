Managerul Spitalului Judetean din Craiova a fost demis pe baza unei cereri false

Ziare.

com

Managerul a primit pe fax, pe 15 noiembrie, un ordin in care i se aducea la cunostinta faptul ca i s-a incetat contractul, ca urmare a unei cereri de demisie. Doar ca el nu a facut o astfel de cerere, relateaza Gazeta de Sud Eugen Georgescu a facut in aceeasi zi o reclamatie prin care anunta ca cineva a facut cererea de demisie in fals, in numele sau.Astfel, Politia a deschis o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.Dr. Eugen Georgescu a declarat, pentru Mediafax, ca asteapta ca Justitia sa isi faca datoria: "Este o ancheta in derulare si nu comentez".