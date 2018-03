Medic cardiolog: Si-au batut joc de noi. Toata lumea va suferi. Suntem intr-o mlastina in care ne afundam tot mai tare

Angajatii din Sanatate au iesit in strada

Ziare.

com

"Dupa mult trambitata marire spectaculoasa a salariilor tuturor medicilor, am evoluat surprinzator la declaratii de tipul "Stati linistiti, va dam garantii ca salariile nu vor scadea!"Cum vor astia sa tina medicii aici, cand pleaca cu miile in fiecare an? Asa, prin masuri de acest fel? Se mai lanseaza si-n previziuni ca-i vor face pe unii sa revina in tara. Pe mine ma umfla rasul si virez brusc in plans", scrie pe Facebook medicul Vasi Radulescu.El precizeaza ca tot mai multi medici vor pleca din Romania si vor folosi cunostintele extraordinare pe care le au sa trateze oamenii altor tari. In curand, subliniaza medicul, nu va mai avea cine sa se ocupe de sanatatea romanilor."Au plecat peste 15.000 de medici. In clipa asta, cand eu scriu aici, altii pleaca. Sunt acum in aeroport. Au toate cunostintele extraordinare si le vor folosi sa trateze oamenii altor tari. Pentru ca alesii nostri, in ultimele decenii, habar nu au avut cum sa schimbe niste lucruri coerent si cu bun simt.Scoatem pe banda rulanta medici buni si-i dam la export. Nu va mai avea cine sa se ocupe de sanatatea acestui popor care pare ca se degradeaza vazand cu ochii. Si-au batut joc de sporuri, de ATI-isti, de chirurgi, de urgentisti. Ei chipurile fac reforma, dar nu stiu pentru cine o fac, ca pentru medici sigur nu. Pacientii vor suferi cumplit si ei. Toata lumea va suferi. Suntem intr-o mlastina in care ne afundam tot mai tare", conchide medicul. Sute de membri ai Federatiei Sindicale Sanitas au organizat, marti, prima miscare de protest dupa ce negocierile pe regulamentul de sporuri au esuat si cresterile "ca afara" anuntate de guvernanti s-a demonstrat ca au fost doar promisiuni.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat insa, din nou, ca nu se negociaza pragul de 30% pentru sporuri si ca nu va renunta nici la contestata Anexa 10, astfel ca ramane de vazut ce forma vor lua protestele in perioada urmatoare."Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente, astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si veniturile nu scad. Anexa 10 este construita pe baza Legii 153 care prevede limitarea sporurilor la 30%. Calculele sunt foarte clare - veniturile medicilor nu scad.Prin aceasta Anexa 10 am incercat o echilibrare a veniturilor astfel incat niciun angajat din sistemul de sanatate sa nu piarda din venitul avut in februarie 2018.Aceasta Anexa este valabila pentru anul 2018. Incepand cu 2019, cand alte categorii de personal vor intra in grila Legii 153, diferenta ramasa va creste cuantumul sporurilor acordat medicilor. (...)Nu minimalizez importanta muncii medicilor. Acest regulament al sporurilor care se va aplica denota ca ne pasa si ne preocupam", a declarat Pintea, prezenta a o dezbatere in Parlament.