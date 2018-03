Medic chirurg, despre pacaleala salariilor: Perceptia generala e ca acum totul e ca in Europa. Presiunea pe noi este fantastica

Ce inseamna taierea sporurilor

Insa faptul ca in spatiul public, politicienii au vorbit atat de mult de majorari uriase pune o presiune fantastica pe medici, pentru ca cetatenii se asteapta acum ca totul sa fie ca in Europa, spune dr. Bogdan Tanase, presedintele Aliantei Medicilor din Romania.Medic primar chirurg la Institutul Oncologic din Capitala, Tanase spune ca am fost cu totii victimele unei "miscari propagandistice"."A fost pe de-o parte cresterea salariilor, dar pe de alta scaderea sporurilor, asa ca veniturile raman aceleasi. Dar in spatiul public se stie acum ca medicii au salarii de 3.000 de euro, ceea ce este cumva departe de adevar", a declarat, pentru, presedintele Aliantei Medicilor din Romania."Trebuie avut in vedere si faptul ca de la aceste cresteri salariale sunt exceptati medicii de familie. Ei nu beneficiaza de cresteri si sunt o parte importanta a sistemului, daca nu, intr-o anumita viziune, chiar cea mai importanta, pentru ca se ocupa cu preventia si diagnosticul primar al bolilor si cu tratamentul bolilor cronice si ei nu beneficiaza de nimic.Dar 'beneficiaza', ca noi toti de altfel, de perceptia generala in randul populatiei ca acum totul e ca in Europa, deci nu mai sunt probleme si avem servicii medicale ca in afara, ceea ce pune o presiune suplimentara fata de ceea ce era deja. Politicienii le spun oamenilor ca au dreptul la orice fel de tratament si in Constitutie le e garantata sanatatea, dar mijloacele noastre sunt limitate. Asta nu se spune, nu se vede si presiunea pe noi este fantastica", ne-a descris dr. Tanase situatia.El ne-a explicat ce este acest sistem de sporuri, de ce a fost instituit si de ce este important pentru sistemul medical romanesc. Totodata, taierea acestor sporuri se va traduce, pe langa frustrarea personalului medical, in specialitati intregi in criza din lipsa de personal."Asa a gandit legiuitorul la inceput, cand au fost facute aceste sporuri din sanatate, ca sunt anumite categorii care au munca deosebit de periculoasa, si ca aceasta periculozitate trebuie recompensata prin sporuri. Asta e solutia care a fost gasita.Sunt categorii care sunt esentiale, de exemplu medicii care lucreaza cu tuberculoza sau HIV, care aveau sporurile de 100%. Este normal ca cineva care are spor de 100% sa fie stimulat sa vina sa lucreze intr-un astfel de mediu. Altfel, sa lucrezi cu tuberculoza... daca ai luat tuberculoza multidrog - rezistenta, in 6 luni esti terminat. Si au fost medici sau personal medical care s-au contaminat cu astfel de bacili.Sunt categorii care sunt deficitare, anestezie si terapie intensiva (ATI). Toata lumea stie ca fara ATI un spital nu-si are rostul si aici au fost date sporuri considerabile ca sa se indrepte lumea spre aceasta ramura.Acum toate aceste sporuri teoretic sunt luate. E adevarat, sunt crescute salariile, dar cum va mai fi stimulat cineva sa se apuce de ATI? Cum se vor duce asistenti sa lucreze in terapie intensiva sau in oncologie sau in radioterapie unde munca e deosebit de grea si incarcatura psihica la fel? N-ai cum sa-i stimulezi sa faca asta, ca, daca tot aia este, mai bine te duci la munca mai usoara", a explicat medicul.Despre pozitionarea sindicatelor din sanatate in problema salarizarii, Tanase tinde sa-i dea dreptate ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, care a spus ca avem de-a face cu o ipocrizie."Sindicatele in campanie electorala erau de acord cu aceste masuri, iar acum, sub presiunea membrilor de sindicat, se declara nemultumiti. Dar inainte, ei dadeau chiar asigurari ca veniturile vor creste. Acum cand sunt in fata faptului implinit se declara nemultumiti si aici trebuie sa fiu de acord cu dna ministru al Sanatatii, e o ipocrizie din partea dansilor", spune liderul Aliantei Medicilor din Romania.Cauza acestei situatii este si lipsa banilor."Finantarea spitalelor a ramas aceeasi, daca nu se schimba mecanismul,. Resurse pentru aceste cresteri nu le vad. Nu sunt specilaist in bugete, dar nu vad de unde, matematic, pentru ca finantarea a ramas aceeasi", a mai spus medicul Tanase.Am inceput deja sa vedem actiuni de protest de la numeroase categorii din sistemul sanitar. Chiar daca punctual vor exista manifestatii, Tanase nu crede ca vom asista si la o greva a medicilor."Nu cred ca medicii sunt asa o categorie sociala care o sa-si ceara drepturile in strada. Din pacate, nu ma astept sa fie o solidaritate in randul medicilor in sensul in care facem o miscare organizata de a intrerupe programul.Interesele sunt foarte divergente si nu exista un punct de convergenta in care sa se intalneasca in randul medicilor. In randul asistentilor si altor categorii e mai simplu. Dar vom vedea, poate ma insel eu", a spus Tanase.In ce priveste salariul sau, medicul ne-a spus ca in ianuarie nu a avut nicio diferenta de venit. Despre cum o sa arate fluturasul pentru luna martie, el spune ca "habar nu are".