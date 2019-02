Medic de familie din Cluj: Problema este foarte serioasa, guvernul ar trebui sa faca ceva. Cand vom iesi la pensie nu ne va lua nimeni locul

Comune fara medici de familie

Ziare.

com

Emiliana Costiug a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca daca statul roman si Guvernul ar avea o viziune, ar trebui sa ia in serios aceasta problema."Deficitul de personal va creste deoarece specialitatea de medicina de familie nu este atractiva, medicii tineri nu sunt interesati sa devina medici de familie. Peste cativa ani, problema medicilor de familie se va agrava, deoarece media de varsta actuala este in jur de 55 de ani, iar cand vom iesi la pensie, nu va avea cine sa ne ia locul. Medicina de familie este subfinantata cronic, sunt multe probleme care se rezolva la nivelul retelei medicinii de familie dar nu sunt finantate, ceea ce se traduce prin munca multa, supranormare, cu bani putini. Ajungem, astfel, in situatia in care medici de familie aflati in contract cu CJAS prefera sa mearga in sistemul privat sau peste hotare. Daca noi, ca stat si Guvern, am avea o viziune, ar trebui sa ne punem serios aceasta problema", a spus Costiug.Potrivit acesteia, in prezent, bugetul unui cabinet medical de familie este egal cu venitul unui medic primar din spital."Din aceasta suma, eu trebuie sa asigur tot ceea ce inseamna functionarea cabinetului - chirie, utilitati, fond de salarii pentru medic si asistenta, plus viramentele aferente, impozite si contributia pentru sanatate, plus taxe de evaluarea, acreditare, PSI. In aceste conditii nu mai putem vorbi de o finantare corecta. Banca Mondiala, UE, au cerut intarirea medicinii de familie si o finantare corespunzatoare. La ora actuala, bugetul medicinii de familie este, in Romania, de sub 6% din cel al sanatatii, in timp ce in tarile europene este de 12% si urca pana la 20%", a subliniat Emiliana Costiug.Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Cluj, Mihai Moisescu, a declarat, la randul sau, ca in judetul Cluj sunt trei comune fara medic de familie in localitate - Ploscos, Suatu si Vad."Ploscos are 651 de locuitori, iar numarul este prea mic incat sa ii permita unui medic sa se prezinte ca medic de familie pentru a deservi comunitatea, ar trebui sa aiba minim 1.000 de pacienti. De unde sa scoata bani pentru plata infrastructurii unui cabinet, care inseamna cheltuieli de salarii pentru el si pentru asistentul medical, ingrijitor de curatenie, utilitati, contabil, toate fiind cheltuieli care trebuie platite din bugetul de practica", a spus Moisescu.In comuna Vad, majoritatea locuitorilor sunt pe lista unui medic de familie din municipiul Dej sau pe listele altor medici, iar in comuna Suatu medicul de familie s-a pensionat si serviciile medicale sunt asigurate de medicul de familie din comuna invecinata, Palatca, care se prezinta la consultatii de doua ori pe saptamana."Problema este ca aceasta asistenta medicala in mediul rural nu este atractiva, fiind influentata de lipsa infrastructurii sanitare, a celei rutiere, la care se adauga populatia in scadere. Primariile ar trebui sa se implice, sa ii ajute cumva pe medicii de familie", considera seful DSP Cluj.Primarul comunei Ploscos, Aurel Truta, a declarat si el ca localitatea are o asistenta medicala care face injectii, recolteaza analize, dar nu poate pune un diagnostic."Nu avem in comuna medic de familie, pentru ca suntem putini locuitori si vine un medic de la Campia Turzii, cam rar, de doua ori pe luna. Cei care se imbolnavesc mai cer ajutorul rudelor, pentru a-i duce la control la oras. I-am spus doamnei doctor ca sunt nemultumit ca nu vine mai des pe la noi, ar trebui sa vina macar de doua ori pe saptamana sau sa avem macar un medic cu o jumatate de norma, astea ar fi solutiile. Avem noroc ca avem o asistenta medicala cu experienta, face injectii, recolteaza analize si pe duce la laborator, dar nu poate pune un diagnostic", a spus Truta.Acesta a precizat ca in Ploscos sunt asigurate conditii, fiind amenajat un cabinet medical, cu sala de asteptare si de tratament, plus cabinet de consultatii, dar nu se gaseste medic de familie.