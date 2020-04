Medic din Bucuresti dat afara din chirie pentru ca lucreaza in spital: Mi-a spus ca a inceput lupta pentru supravietuire

Ziare.

"Am fost sunata pe 31 martie de propietar, spunandu-mi ca ar fi bine sa plec, ca sunt medic, ca lucrez in spital si ca a inceput lupta pentru supravietuire si ca ei ii e teama ca voi aduce virusul. Cu fata ei stateam. I-am spus ca unde lucrez eu nu e niciun caz, m-a testat, nu am nici simptome, nici febra n-am facut.Apoi, la nici doua zile mi-a trimis mesaj si mi-a spus ca vrea un raspuns... ceea ce e foarte dificil sa gasesti un loc, cel putin in perioada asta. A dat cu clor dupa mine, prin casa a dat cu clor, cu pulverizator, pe clante. Este inuman ce se intampla, efectiv se ia in batjocura medicul. E frustrant, chiar am invatat si invat mult pentru asta si imi place ce fac, dar te fac sa te simti prost", a povestit medicul la Digi 24 Si o asistenta de la sectia ATI al Spitalului Clinic Judetean a trecut printr-o experienta asemanatoare. Ea a vrut sa se mute singura intr-un alt apartament pe care il detinea, pentru a-si proteja familia. Insa vecinii din blocul respectiv au protestat si i-au cerut sa se duca sa locuiasca cu sotul si cu copiii sai.O alta asistenta, din Galati, a povestit pe Facebook ca are probleme cu vecinii din cauza faptului ca lucreaza intr-un spital. Femeia a relatat ca vecinii i-au aruncat cu clor pe usa apartamentului si au dat-o afara din magazin.