Medic din Satu Mare, acuzat ca a amenintat un copil care plangea: Chem pe nenea sa te stranga de gat

Ziare.

com

Mama copilului in varsta de 2 ani a ajuns cu cel mic la Urgenta Spitalului din Satu Mare in noaptea de 29 spre 30 decembrie si spune ca medicul de garda si asistenta i-au amenintat copilul. Aceasta povesteste pe Facebook intreaga intamplare."'Daca mai plangi, il chem pe nenea sa te stranga de gat.,...daca mai plangi iti mai dau o injectie' - Spitalul Judetean Satu Mare, 29.12.2019 - 30.12.2019 in jur de miezul noptii. Asa mi-a fost amenintat copilul de catre doamna doctor de garda si asistenta dansei. Copil de 2 ani cu febra, frisoane, voma, diaree etc.Oricum, bolnav, cu o mama disperata langa el care incerca sa-l linisteasca. Doamna doctor, nu e prima data, dar este ultima. Prima plangere la Ministerul Sanatatii a fost depusa, maine merg la spital , la presa, la avocat, la oricine ma poate ajuta sa demonstrez ca locul dvs. nu este in spital si nu este langa copii.Ne-ati mai umilit si in trecut si am lasat capul jos desi eram socata, furioasa si sigura ca nu aveti dreptul sa faceti asa ceva", scrie femeia pe Facebook.Reprezentantii Spitalului Judetean Satu Mare spun ca s-au autosesizat in acest caz, iar ulterior femeia a depus si o reclamatie."Ne-am autosesizat asupra acestui eveniment, ulterior mama copilului a depus si o plangere la Spitalul Judetean, iar managerul si directorul medical au decis sa faca propria ancheta. S-a constituit o comisie alcatuita din medicul sef de la UPU, medicul sef de la Pediatrie si jurist.In acelasi timp, s-a sesizat Consiliul Etic al Spitalului. Vom analiza cazul si asteptam concluziile", a declarat, marti, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Satu Mare, Constantin Demian.Intrebat daca medicul a dat explicatii cu privire la cele afirmate de mama copilului, Demian a spus ca "s-a vorbit cu medicul care a fost de garda si neaga".