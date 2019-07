Medic la Urgente, despre cazul din Caracal: Doctorul putea intra fara mandat, dar nu a fost chemat

Ziare.

com

Medicul Cristiana Geormaneanu, de la UPU Craiova, a declarat, marti, ca este inadmisibil ca politistii sa nu se gandeasca sa faca apel si la ajutor medical in momentul in care Alexandra le-a spus la telefon ca este batuta si violata, mai ales ca intr-un astfel de caz, echipajul ar fi putut intra in curtea lui Gheorghe Dinca fara sa aiba nevoie de vreun mandat din partea procurorilor."In calitate de medic mi se pare inadmisibil ca acesti oameni sa nu se fi gandit ca aceasta fata avea nevoie de ajutorul unui medic, in conditiile in care ea a spus ca este violata, batuta si sechestrata. Deci, din spusele ei, ea era agresata fizic, sexual si psihologic.Avea nevoie sa fie salvata din toate punctele de vedere. Si atunci, in momentul in care soliciti ambulanta, procedura spune ca, in prezenta politiei, a jandarmilor, medicul sau echipajul medical pot intra sa salveze viata si sa-i acorde ingrijiri medicale, fara mandat. Si atunci nu cred ca politistii ar fi putut fi amendati de procuror, ca au sarit sa salveze o viata. Asta ar fi scutit si timp, in favoarea copilului si cred ca puteau atunci sa dea peste el, sa gaseasca fata", a declarat medicul Cristina Geormaneanu.Ea a mai spus ca, in acest fel, fata ar fi avut, poate, o sansa sa fie gasita in viata."Avea o sansa! Nu pot sa spun ca daca intrau, o salvau. Dar fata mai avea o sansa. Dreptul la viata si la sanatate este un drept al fiecaruia si atunci, ca sa aiba acea sansa, trebuie sa i-o acorzi. Ceea ce nu a facut acest politist! Nu ca a pierdut sansa, nu i-a dat-o! Ca sa-i dai o sansa trebuie sa iei apelul in serios, asa cum noi luam in serios toate apelurile care intra pe 112, toti pacientii care vin in urgenta si se plang ca au o problema medicala.Pana la a spune ca omul ala minte, sau nu minte, tu trebuie sa-i acorzi credit. Ei nu erau straini de procedura, pentru ca, de exemplu, daca pompierii sunt chemati la o deblocare de usa sau la un incendiu automat intreaba daca sunt victime, iar daca exista cea mai mica suspiciune ca sunt victime, ei pleaca impreuna cu echipaj medical, ambulanta, chiar elicopter daca este cazul", a mai spus medicul.De asemenea, medicul a mai declarat ca in domeniul in care lucreaza a devenit o obisnuinta ca politistii sa nu intervina, sau sa intervina cu mare intarziere in cazul unor solicitari de ajutor facute atat de echipaje medicale care se afla in dificultate in timpul interventiilor, cat si in cazul unor incidente produse in spital.Potrivit unor surse, si in raportul MAI se arata ca politistul care a discutat cu Alexandra, atunci cand a sunat la 112 pentru a cere ajutor, ar fi avut "o atitudine refractara" fata de situatia prezentata de fata si nu a dat dovada de implicare pentru a obtine mai multe date privind locul in care este sechestrata.In acelasi raport se mai arata ca politistul nici nu s-a implicat si nu i-a pus Alexandrei mai multe intrebari pentru a fi identificat mai usor locul in care aceasta este sechestrata.Mai mult, agentul nu a consiliat tanara si nici nu i-a oferit sfaturi privind comportamentul pe care trebuie sa-l aiba in situatia in care se afla, pana la sosirea echipajelor de politie, arata aceleasi surse.