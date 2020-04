Medic: Mai mult de jumatate dintre decedatii de COVID-19 au fost confirmati post-mortem sau in ziua mortii. Unde gresim?

Ziare.

com

Este cazul a 48 de decese din totalul de 78 raportate pana atunci (intre timp am ajuns la 82).In plus, 32 dintre decese erau din Suceava, la acel moment."Ora 17:4548 decese din 78, au fost confirmate Covid + postmortem32 decese dintr-un total de 78, sunt in Suceava......Cam asa stam, ora 12:00Din 69 decese, in 43 de cazuri, confirmarea Covid a venit postmortem sau un ziua decesului!26 cazuri din cele 69 sunt in Suceava.Cel mai tanar 27 ani, fiind si cel care "a beneficiat de tratament specific" 6 zile de la diagnosticare pana la deces - cel mai rezistent dintre cei decedati.Unde gresim?Ce trebuie sa schimbam?Altfel, maine sunt de garda!", este postarea pusa pe Facebook de medicul Dan Dumitrescu Citeste si despre cei 6 morti de la Suceava, anuntati aseara cu intarziere. Rezultatul pentru COVID-19 a ajuns si la o saptamana de la deces