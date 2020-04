Un medic il contrazice pe Tataru: Diferenta dintre ce zice si ce face popa! Daca masca ar fi purtata 4 ore, un singur spital ar avea nevoie de 432.000 pe luna

LIVE

"Diferenta dintre ce zice si ce face popa... Daca in sistemul sanitar romanesc s-ar respecta cerinta expusa de domnul ministru Tataru, ar insemna ca pentru fiecare post ocupat de personalul medical ar fi nevoie de 6-12 masti pentru fiecare 24 de ore", a scris medicul pe contul sau de Facebook, lasand sa se inteleaga ca totusi in unitatile medicale nu este respectata aceasta masura.El a facut si niste calcule pentru situatia in care personalul medical chiar si-ar schimba masca sanitara in acest interval de timp.Astfel, ar fi nevoie de 180-360 de masti lunar pentru fiecare post in parte, iar "pentru o sectie de spital cu marimea standard de 25 de paturi, la care sunt normate (cu tot cu auxiliarele) intre 20 (interne) - 30 (neurochirurgie, chirurgie cardiovasculara, arsi, etc) de posturi, nevoia ar fi intre minim 7.600 - 10.800 de masti lunar. PENTRU O SINGURA SECTIE!".Prin urmare, dupa spune Dan Grigorescu, "pentru un spital cu 1.000 de paturi s-ar ajunge, lunar, la o nevoie de 40 de ori mai mare, intre 304.000 si 432.000 de masti".Medicul mai noteaza: "Pare absurd de mult? Nu ma intrebati pe mine, intrebati-l pe domnul ministru. Si pe oricare dintre managerii de spitale doriti voi! Sa vedeti atunci care e marimea discrepantei intre ce zice si ce face popa!".Amintim ca ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca lumea trebuie sa stie ca mastile de protectie trebuie schimbate dupa maximum 4 ore, pentru ca altfel se transforma intr-un real pericol pentru sanatatea celor care le poarta."Masca se foloseste doar cand suntem in spatii inchise sau in mijloacele de transport in comun. In celelalte spatii se foloseste doar in conditiile in care avem o boala respiratorie si putem infecta noi.", a explicat Nelu Tataru, citat de PS News.