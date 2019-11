Medicii ameninta cu proteste daca Guvernul le va scadea sau nu le va asigura salariile

Ziare.

com

"Domnule prim-ministru al Romaniei, reprezentantii Sindicatului medicilor Promedica si USMR - Alianta Medicilor doresc sa va atraga atentia, in mod public, asupra unui aspect extrem de important, pentru buna functionare a sistemului medical: asigurarea salariilor personalului medical, indiferent de situatia economica. Ludovic Orban: 'Nu sunt bani pentru salarii in sanatate pana la sfarsitul anului', 'Gaura PSD , in Sanatate. Orban: Nu sunt bani pentru salarii si programe', 'Orban anunta ca nu sunt suficienti bani pentru programele din sanatate. Nici de salarii', acestea sunt doar cateva dintre titlurile de presa, care au declansat o stare de alerta in spitale. In acest moment, in unitatile medicale oamenii se tem sa nu apara scaderi salariale ce ar putea sa ii afecteze, in mod grav. Suntem pregatiti sa luptam pentru drepturile noastre, in strada! Ne-am saturat sa auzim mereu acelasi: 'nu mai sunt bani'. Avem cu totii nevoie de solutii, nu de amenintari, debusolare si teama ca maine nu ne vom primi banii", se precizeaza in scrisoarea deschisa.Medicii il informeaza pe premierul Orban ca asteapta de la el perspectiva unui viitor mai bun si a asigurarii unui climat de munca benefic desfasurarii activitatii medicale."Avem nevoie de siguranta si stabilitate. Noi suntem aici sa construim, nu sa daramam ceea ce am reusit sa obtinem pana in acest moment pentru medici si sistemul medical, pentru siguranta pacientului. Va rugam sa nu va uitati promisiunile facute inainte de a ajunge la putere si sa acordati prioritate celui mai important sector: sanatatea", subliniaza medicii, potrivit sursei citate.PROMEDICA si USMR atrag atentia ca daca medicilor nu le sunt respectate drepturile salariale cuvenite, sunt pregatiti sa lupte in strada, pentru ca au "toleranta zero fata de orice tentativa de a nu asigura salariile medicilor sau de a le reduce", ceea ce ar atrage un exod masiv al cadrelor medicale catre spitale din alte tari."Suntem gata sa protestam pentru a ne apara. Scaderea salariilor va lasa Romania fara medici buni. Scaderea salariilor medicilor ar atrage dupa sine un exod masiv al cadrelor medicale, catre spitalele din alte state, unde sunt tratati cu respect si remunerati pe masura muncii depuse. La fiecare sase ore, un medic pleaca din Romania. Romania ocupa penultimul loc la nivel de Uniune Europeana la capitolul medici pe cap de locuitori . Mai prost decat noi stau doar polonezii. Datele Eurostat arata ca, in Romania, sunt 276 de medici la suta de mii de locuitori, in vreme ce Grecia are de mai bine de doua ori mai multi medici decat tara noastra. Scaderea salariilor ar insemna agravarea acestei situatii si asa ingrijoratoare. Prin urmare, va rugam sa vegheati la respectarea drepturilor salariale ale medicilor si sa nu permiteti aparitia unei crize majore in sistemul medical", mai spun medicii de la PROMEDICA si USMR.