Medicii de familie au ajuns Cenusareasa sistemului: Castiga mai putin ca o asistenta de spital

Cat castiga un cabinet din Bucuresti

Ziare.

com

"In acest moment, 5,7% este finantarea medicala primara din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) . Pe langa acesta, bugetul Sanatatii mai are si componenta finantarii de la Ministerul Sanatatii pentru alte programe nationale. Deci bugetul total, cel putin pe 2018, a fost 41 de miliarde de lei, ori asistenta medicala primara a avut in 2018 - 1.960.000.000 lei, asta reprezinta 5,7% din FNUASS.Cresterea cu 100% a finantarii ar insemna undeva la 10% din Fondul National Unic, nu din tot bugetul Sanatatii, ceea ce ne-ar apropia de o medie europeana de 12%. (...) Romania a avut 4,68% din PIB pentru Sanatate. (...) Vrem ca, din acestia 4,68%, 10% sa fie alocati asistentei medicale primare", a declarat, marti, vicepresedintele Colegiului Medicilor din Romania, dr. Calin Bumbulut, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca, in Bucuresti, 56% dintre cabinetele medicilor de familie incaseaza lunar un venit brut care este sub venitul brut al unui medic primar din sistemul bugetar."Peste 40% dintre cabinetele medicilor de familie din Bucuresti sunt in incapacitate de a asigura venituri asistentelor medicale si altui personal angajat la un nivel decent. In acest moment, acesti colaboratori ai nostri sunt salarizati la un nivel derizoriu, majoritatea iau undeva la 1.400 - 1.600 de lei net, fata de o asistenta medicala fara gradul principal din spitale, care are brutul conform grilei de salarizare undeva la 5.500 de lei, deci ramane cu peste 3.200 - 3.500 de lei ca venit net.E evident ca venitul acesta realizat in asistenta medicala primara este sub jumatate din venitul realizat de o asistenta din spital. Ceea ce este mai rau decat atat - dar chiarS-a ajuns in aceasta situatie din cauza subfinantarii cronice", a explicat Bumbulut.Potrivit acestuia, la nivel national, venitul brut al unui furnizor de servicii de medicina a familiei este in jur de 14.500 de lei."Am luat exemplul municipiului Bucuresti, pentru ca are 1.000 de furnizori de servicii de asistenta medicala primara, - venitul mediu brut al unui furnizor in Bucuresti este un pic mai mult decat media nationala - in jur de 15.000 de lei pe luna.Acest venit brut include, pe langa venitul medicului, atata cat mai ramane, salariul asistentului medical cu tot ce inseamna impozite, dari catre stat si chiria, cheltuieli de functionare curenta, dotare, investitii eventual, consumabile, servicii de curatenie, servicii informatice, servicii contabile si tot ceea ce inseamna functionarea.In general, aceste cheltuieli directe si indirecte se ridica in acest moment la 58 - 60% din acest venit brut incasat de cabinet denumit furnizor de servicii", a aratat dr. Bumbulut.Medicul a atras atentia ca mentinerea discrepantelor dintre veniturile realizate fata de spitale va duce inerent la alterarea relatiilor de colaborare intre palierele sistemului si vor suferi pacientii."Lipsa finantarii asistentei medicale primare afecteaza sanatatea populatiei, se afecteaza preventia si profilaxia, greveaza calitatea ingrijirilor. (...) Se ajunge la o discrepanta majora si in calitatea furnizarii serviciilor si nu din cauza noastra, ci a subfinantarii si a politicilor sanitare gresite", a spus Bumbulut.Potrivit vicepresedintelui Colegiului Medicilor din Romania, dr. Constantin Carstea, au fost demarate consultari pe normele contractului - cadru pentru 2019 cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Medicii de familie au spus ca se incearca deocamdata rezolvarea problemelor prin negocieri, dar se gandesc si la masuri de protest.